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Названі найкращі напрямки для luxury- відпочинку у 2023 році

У трійку найкращих країн для туристів класу люкс потрапили Великобританія, Греція та Італія. У десятці напрямків, куди збираються за "люкс-відпочинком" цього року:

Велика Британія, Греція, Італія, Іспанія, Португалія, Франція, Ірландія, Хорватія, США, Карибський басейн.

За оцінками, в основному luxury-відпустку обирають люди старше 55 років. Для пляжних напрямків вони бронюють більш тривалі періоди, для міського стоповера – короткі подорожі. Популярними цього року виявились і круїзи.

Круїзи цьогоріч популярні серед туристів / Фото UnSplash

Крім того, спостерігається підвищений попит на повні пакети відпочинку, зокрема СПА, оздоровчі послуги, енологію та гастрономію.

Цікаво, що в новий рейтинг найдешевших напрямів для поїздок потрапили майже ті самі місця: в топі містечка Португалії, Хорватії та Греції.

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