44 тисячі ресторанів: яку європейську столицю варто відвідати фанатам смачної їжі

Гатрономічний туризм – один з найпопулярніших у світі. Особливе мандрівниче комбо: коли місто вражає водночас своєю кухнею, а також – своєю архітектурою та атмосферою. Експерти назвали головну кулінарну столицю Європи.

Як з'ясувалося, Париж – місто не лише вогнів та кохання, але й смачної їжі. На території міста розташовані понад 44 тисячі кафе та ресторанів. Вони – фактично всюди: як у старовинній частині міста, так і в сучасних районах.

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Яка перша асоціація з Парижем? Ну, окрім Ейфелевої вежі. Парижани та гості міста, які сидять на терасі приємного закладу з горнятками кави або келихами вина. І байдуже, яка погода або пора року. Відвідувати кафе й ресторани – добра паризька традиція.

Окрім того, місто славиться своїми буланжері – особливими пекарнями. Там варто скуштувати круасани (особливо без начинки, але з маслом), а також – бріоші.



Буланжері – родзинка Парижа / Unsplash

Також традиційною стравою французької кухні є цибулевий суп. Його подають у більшості закладів Парижа.



Цибулевий суп – для справжніх гурманів / Unsplash

Загалом на території Парижа представлені найрізноманітніші кухні світу. Тому гурманам точно знайдеться чим насолодитися: від страв з морепродуктів за старовинними рецептами до найніжнішого гарячого шоколаду й макаронів "Марія Антуанетта".

Щоб відвідати Париж й скуштувати місцеві страви, українці можуть скористатися послугами турфірм (майже всі в Україні пропонують тури до французької столиці) або купити квитки на літак й вилетіти з аеропортів Польщі, Молдови або інших країн.