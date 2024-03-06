Как выяснилось, Париж – город не только огней и любви, но и вкусной еды. На территории города расположены более 44 тысяч кафе и ресторанов. Они – фактически везде: как в старинной части города, так и в современных районах.

Обратите внимание Бюджетно, уютно, приветливо к украинцам: какая столица ЕС – лучшая для посещения в марте

Какая первая ассоциация с Парижем? Ну, кроме Эйфелевой башни. Парижане и гости города, которые сидят на террасе приятного заведения с чашками кофе или бокалами вина. И не важно, какая погода или время года. Посещать кафе и рестораны – хорошая парижская традиция.

Кроме того, город славится своими буланжери – особыми пекарнями. Там стоит попробовать круассаны (особенно без начинки, но с маслом), а также – бриоши.



Буланжери – изюминка Парижа / Unsplash

Также традиционным блюдом французской кухни является луковый суп. Его подают в большинстве заведений Парижа.



Луковый суп – для настоящих гурманов / Unsplash

Всего на территории Парижа представлены самые разнообразные кухни мира. Поэтому гурманам точно найдется чем насладиться: от блюд из морепродуктов по старинным рецептам до нежнейшего горячего шоколада и макаронов "Мария Антуанетта".

Чтобы посетить Париж и попробовать местные блюда, украинцы могут воспользоваться услугами турфирм (почти все в Украине предлагают туры во французскую столицу) или купить билеты на самолет и вылететь из аэропортов Польши, Молдовы или других стран.