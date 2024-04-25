Шанувальники містичних історій можуть обрати маршрут собі до смаку. Зокрема, поїхати у чародійську Прагу, геловінський Бамберг чи темну Венецію. Деталі розповідає Закордон 24.

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Прага

Злата Прага славиться своєю містичною історією. У різні століття вона була домом алхіміків та творців усіляких дивовиж. Однією з найпопулярніших є місцева легенда про ґолема. Подейкують, що його ще й зараз можна зустріти, загубившись серед старовинних вузеньких вуличок.

Також у Празі мешкало багато чарівниць. Кажуть, що їхні чари пахнуть паленим цукром та корицею (а туристи думають, що цей солодкий аромат – від трдельників).

Родзинкою міста також є костюмовані нічні екскурсії, коли приязна чарівниця з факелом у руці заводить у найпотаємніші куточки старого міста.



Злата Прага – місто легенд / Unsplash

Бамберг

Німецьке місто на семи пагорбах зберегло з глибини віків легенди про місцевих відьом. Колись вони начебто мешкали там й творили свою магію, ризикуючи життями. Казкові вулички та моторошні історії, які на них відбувалися, наче телепортують у минуле або у якийсь готичний фільм.



За легендами, у Бамбергу живуть відьми / Unsplash

Венеція

Містична Венеція століття за століттям приваблювала шанувальників готичних історій. Існують легенди, що саме цю "італійську Атлантиду" обрали своїм домом "діти ночі" – вампіри. Туристів попереджують: після настання темряви не варто блукати лабіринтом заплутаних вуличок. Довіряти фантастично красивим незнайомцям, які готові люб'язно підказати дорогу, теж не варто.