Поклонники мистических историй могут выбрать маршрут себе по вкусу. В частности, поехать в чародейскую Прагу, хэллоуинский Бамберг или темную Венецию. Детали рассказывает Закордон 24.

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Прага

Злата Прага славится своей мистической историей. В разные века она была домом алхимиков и создателей всевозможных чудес. Одной из самых популярных является местная легенда о големе. Говорят, что его еще и сейчас можно встретить, затерявшись среди старинных узких улочек.

Также в Праге жило много волшебниц. Говорят, что их чары пахнут жженым сахаром и корицей (а туристы думают, что этот сладкий аромат – от трдельников).

Изюминкой города также есть костюмированные ночные экскурсии, когда приветливая волшебница с факелом в руке заводит в самые сокровенные уголки старого города.



Злата Прага – город легенд / Unsplash

Бамберг

Немецкий город на семи холмах сохранил из глубины веков легенды о местных ведьмах. Когда-то они якобы жили там и творили свою магию, рискуя жизнями. Сказочные улочки и жуткие истории, которые на них происходили, как телепортируют в прошлое или в какой-то готический фильм.



По легендам, в Бамберге живут ведьмы / Unsplash

Венеция

Мистическая Венеция век за веком привлекала поклонников готических историй. Существуют легенды, что именно эту "итальянскую Атлантиду" выбрали своим домом "дети ночи" – вампиры. Туристов предупреждают: после наступления темноты не стоит блуждать по лабиринту запутанных улочек. Доверять фантастически красивым незнакомцам, которые готовы любезно подсказать дорогу, тоже не стоит.