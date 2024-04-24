Тревел-експертка Меґі Канко назвала рейтинг 5 найдешевших міст ЄС. Спойлер: одне з них – дуже близько до України.

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5 найдешевших міст ЄС

Будапешт. Канко наголосила, що угорська столиця – одне з найкрасивіших європейських міст. Воно поєднало у собі красу та велич багатьох культур. Перебуваючи у Будапешті, можна "телепортуватися" ще й до Відня та Праги. Окрім того, там розташовані легендарні термальні ванни. Також Будапешт вирізняється дуже смачною (але недооціненою) кухнею. Для українців є бонус: безплатний проїзд у громадському транспорті.



Будапешт – казкове місто на березі Дунаю / Unsplash

Тирана. Албанська столиця – місто, яке з часом має всі шанси очолити європейський рейтинг must visit. Тривалий час вона була в ізоляції через диктатора при владі. Однак зараз Тирана – відкрита й гостинна для туристів. Місто вирізняється унікальною архітектурою та цінним для історії, однак дуже моторошним спадком історії.



Тирана – екзотична й древня / Unsplash

Бухарест. Румунська столиця – одне з найбезпечніших та найбюджетніших європейських міст. Воно зачаровує з першого погляду й дозволяє відчути унікальний румунський колорит. Варто зауважити, що у 2024 році країна частково увійшла до Шенгенської зони.

Софія. Болгарська столиця – древнє та спокійне місто. Там розташовані справжні перлини зі списку ЮНЕСКО. Софія – одна з найстаровинніших європейських столиць. Вона має чим здивувати та зачарувати.

Порту. Мальовниче та колоритне португальське місто не потребує довгих представлень. Його й так вважають одним з найкрасивіших у світі. Окрім того, Порту вирізняється бюджетними цінами.