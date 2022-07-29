Ми продовжуємо формувати корисні списки для тих, хто за кордоном. На цей раз ловіть перелік найкращих локацій для відпочинку біля води у Німеччині.

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5 озер для відпочинку в Німеччині

Озеро Кімзеє. Розташоване воно за 60 кілометрів від Мюнхена. Тут можна не лише ліниво полежати й позасмагати на пляжі, а й активно відпочити: серфінг, кайтбординг, ходіння під вітрилами тощо.



Озеро Кімзеє / Фото reitimwinkl

Озеро Аммерзе. Кажуть, його пляжі ідеальні для малечі – тут плавний захід у воду.



Озеро Аммерзе / Фото jetcamp

Озеро Кульквітцер. Популярне місце для заміського відпочинку серед мешканців Лейпцигу. Якщо любите дайвінг, вам сюди.



Озеро Кульквітцер / Фото urbanite

Озеро Едерзе. Розташоване за 50 кілометрів від Касселя. У бухті міста Вальдек є громадський пляж, а в Ребаху — насипний піщаний пляж з полем для волейболу.



Озеро Едерзе / Фото kstati

Озеро Мюриц. На південно-східній частині озера облаштований сімейний пляж з цілим ігровим містечком для дітей.



Озеро Мюриц / Фото booking