Зібрали популярні аквапарки з усієї Польщі. Нижче коротко розповідаємо про кожен з них.

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5 аквапарків Польщі

Suntago Water World — тут басейни на будь-який смак: термальний, соляний тощо. Також є 32 гірки й кілька саун. А ще він вважається найбільшим критим аквапарком у Європі.

Локація: Nowy Świat 1, 96-320 Wręcza (за 50 кілометрів від Варшави).

Majaland — це дитячий парк розваг у Польщі. У парку, який створений за мотивами мультфільму "Бджілка Мая", функціонують 25 атракціонів.

Локація: Kownaty 17, 66-235 Kownaty (за 20 кілометрів від Варшави).

Deepspot — найглибший у світі басейн для дайвінгу: 45 метрів глибини і цілих 8 тисяч кубометрів води. Атракціони сподобаються як професіоналам, так і початківцям.

Локація: Warszawska 50, 96-320 Mszczonów.

Julinek Park — парк розваг для всієї родини. Тут також є поле для мінігольфа, найбільший мотузковий парк в регіоні, стіна для скелелазіння та територія надувних іграшок.

Локація: Julinek 1, 05-084 Leszno.

Energylandia — парк поділений на шість зон, кожна з яких має різні цікавинки. Екстремальні американські гірки, яскраві каруселі, траси для перегонів, а також численні сезонні атракціони.

Локація: aleja 3 Maja 2, 32-640 Zator (за 50 кілометрів від Кракова).

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