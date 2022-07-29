Мы продолжаем формировать полезные списки для тех, кто за границей. На этот раз ловите топ лучших локаций для отдыха у воды в Германии.
И еще Медицинские услуги в Польше: как купить лекарства по рецепту и другие полезные советы
5 озер для отдыха в Германии
- Озеро Кимзее. Расположено оно в 60 километрах от Мюнхена. Здесь можно не только лениво полежать и позагорать на пляже, но и активно отдохнуть: серфинг, кайтбординг, хождение под парусом и т.д.
Озеро Кимзее / Фото reitimwinkl
- Озеро Аммерзе. Говорят, что его пляжи идеально подходят для детей – здесь плавный заход в воду.
Озеро Аммерзе / Фото jetcamp
- Озеро Кульквитцер. Популярное место для загородного отдыха среди жителей Лейпцига. Если вы любите дайвинг, вам сюда.
Озеро Кульквитцер / Фото urbanite
- Озеро Эдерзе. Расположен в 50 километрах от Касселя. В бухте города Вальдек есть общественный пляж, а в Ребахе – насыпной песчаный пляж с полем для волейбола.
Озеро Эдерзе / Фото kstati
- Озеро Мюриц. На юго-восточной части озера обустроен семейный пляж с целым игровым городком для детей.
Озеро Мюриц / Фото booking