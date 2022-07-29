Мы продолжаем формировать полезные списки для тех, кто за границей . На этот раз ловите топ лучших локаций для отдыха у воды в Германии.

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5 озер для отдыха в Германии

Озеро Кимзее. Расположено оно в 60 километрах от Мюнхена. Здесь можно не только лениво полежать и позагорать на пляже, но и активно отдохнуть: серфинг, кайтбординг, хождение под парусом и т.д.



Озеро Кимзее / Фото reitimwinkl

Озеро Аммерзе. Говорят, что его пляжи идеально подходят для детей – здесь плавный заход в воду.



Озеро Аммерзе / Фото jetcamp

Озеро Кульквитцер. Популярное место для загородного отдыха среди жителей Лейпцига. Если вы любите дайвинг, вам сюда.



Озеро Кульквитцер / Фото urbanite

Озеро Эдерзе. Расположен в 50 километрах от Касселя. В бухте города Вальдек есть общественный пляж, а в Ребахе – насыпной песчаный пляж с полем для волейбола.



Озеро Эдерзе / Фото kstati

Озеро Мюриц. На юго-восточной части озера обустроен семейный пляж с целым игровым городком для детей.



Озеро Мюриц / Фото booking