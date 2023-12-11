Найпопулярніші гірські курорти Польщі: де покататися на лижах та скільки це коштуватиме

Гірськолижний сезон вже успішно стартував. Курорти по всьому світу радо приймають туристів. У Польщі теж чимало локацій, де можна покататися на лижах як новачкам, так і досвідченим спортсменам.

Деякі з трас вже відкриті, інші – розпочнуть працювати зовсім скоро. Тож куди поїхати кататися на лижах у містах Польщі та скільки це коштуватиме у цьому році – читайте далі!

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Де покататися на лижах у Польщі?

Курорт Щирк (Szczyrk)

Щирк – один з найбільших і найсучасніших гірськолижних курортів Польщі. Він розташований у Сілезьких Бескидах, приблизно за 100 кілометрів від Катовіце.

Курорт пропонує понад 60 кілометрів лижних трас, включаючи траси для початківців, середнього та високого рівня. Всі траси обладнані механічними підіймачами (2 крісельних, 11 бугельних), з однієї вершини на іншу можна дістатися за допомогою канатної дороги, не спускаючись у долину.

У низький сезон (до 24 грудня та після 11 березня 2024 року) у Щирку доведеться заплатити за:

денний абонемент від 111 до 159 злотих,

дводенний абонемент від 203 до 309 злотих,

триденний абонемент від 305 до 563 злотих,

шестиденний абонемент від 619 до 859 злотих.

Ціни залежать віть того, де саме ви придбаєте квитки чи на місці, чи може завчасно онлайн.

Відпочинок на курорті Щирк / Фото з фейсбуку szczyrkowski

Курорт Чарна Ґура (Czarna Góra Resort)

Якщо ви любите проводити час в Судетах або шукаєте нове місце, варто відправитися на курорт Чарна Ґура. Цей гірськолижний комплекс розташований у Нижньосілезькому воєводстві, в повіті Клодзько. Зазвичай урочисте відкриття сезону тут відбувається від початку грудня.

Комплекс пропонує 12 підіймачів, 14 гірськолижних трас та льодову ковзанку, зону для моржів, зону чистого повітря, школу та прокат лиж.

На курорті Чарна Ґура доведеться заплатити за:

7-годинний абонемент 140 злотих (діти 120 злотих),

дводенний абонемент 285 злотих,

триденний абонемент 385 злотих,

шестиденний абонемент 690 злотих,

абонемент на будь-які 6 днів 795 злотих.

Курорт Чорна Гора / Фото з фейсбуку CzarnaGoraResort

Бялка Татшанська (Białka Tatrzańska)

Також варто звернути на популярні гірськолижні курорти в Бялці Татшанській. Вони розташовані у Татрах за менш як 100 кілометрів від Кракова та за пів години їзди від Закопаного.

Курорт став популярним завдяки сучасній інфраструктурі та динамічному розвитку. Там є 19 кілометрів трас, за останні роки тут збудували 7 нових витягів. У Бялка Татшанській існує одна з найсучасніших систем засніження.

У низький сезон (до 24 грудня 2023 року) у Бялці Татшанській доведеться заплатити за:

денний абонемент 150 злотих (діти 140 злотих),

дводенний абонемент 285 злотих,

триденний абонемент 410 злотих,

шестиденний абонемент 740 злотих.

Курорт Бялка Татшанська / Фото з фейсбуку Kotelnica

Спортивна арена Зеленець (Zieleniec Sport Arena)

Це найбільший гірськолижний курорт у Польщі, розташований у горах Совіх, неподалік від міста Душники-Здруй. Він пропонує понад 30 кілометрів лижних трас, включаючи траси для початківців, середнього та високого рівня.

Спортивна арена в Зеленці має схили різної складності, що робить її ідеальним місцем для лижників та сноубордистів усіх рівнів підготовки.

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У низький сезон (до 21 грудня та після 11 березня 2024 року) в Зеленці доведеться заплатити за:

7-годинний абонемент 115 злотих (діти 100 злотих),

дводенний абонемент 200 злотих,

триденний абонемент 295 злотих,

шестиденний абонемент 540 злотих.

Катання на лижах у Зеленці / Фото zieleniec.pl

Закопане – лижна "столиця" Польщі (Zakopane)

У північних Татрах поблизу стародавнього міста Закопане є відомий гірськолижний курорт, який кілька десятиліть називають "лижною столицею" країни. Його відкрили на початку 20 століття. Від аеропорту Кракова до Закопаного 110 кілометрів.

У Закопане є 9 окремих зон катання із 40 трасами різної складності та довжини. Працюють 49 підіймачів.

Тут є професійні "чорні" траси на горах Каспровий Верх і Носаль, які мають міжнародний сертифікат гірськолижної асоціації FIS. У Закопане також є пологі схили, які ідеально підходять для сімейного катання з дітьми. Також на курорті розташований найбільший у країні лижний трамплін.

Денний абонемент для дорослих обійдеться у 28 євро.

Катання на лижах у Татрах / Фото Unsplash

Зауважимо, зазвичай гірськолижні курорти – це про "високі ціни", втім, є й напрямки Європи не за всі гроші світу. Так, дослідники британської валютної компанії Eurochange назвали 5 найбюджетніших гірськолижних курортів Європи.