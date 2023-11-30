Зазвичай гірськолижні курорти – це про "високі ціни", втім, є й напрямки Європи не за всі гроші світу. Так, дослідники британської валютної компанії Eurochange назвали 5 найбюджетніших гірськолижних курортів Європи.

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Болгарський курорт Боровець назвали найбюджетнішим в Європі

Болгарський гірськолижний курорт Боровець назвали найбільш бюджетним напрямком в Європі для любителів зимового активного відпочинку.

Катання на лижах може бути дуже дорогим відпочинком, особливо для сімей. Однак, є кілька фантастичних курортів, які пропонують на диво розумні ціни, не жертвуючи при цьому приголомшливими краєвидами і фантастичними лижними трасами,

– пояснила експертка Лаура Еванс-Фіск.

При цьому назвала болгарський Боровець недооціненим місцем з неймовірно низькими цінами на їжу і напої та абонементом на підйомник на цілий тиждень менш ніж за 190 доларів США.

Ціни на одноденні скі-паси стартують всього з 37 доларів США.

стартують всього з 37 доларів США. Оренда лижного спорядження – менш як 13 доларів США.

– менш як 13 доларів США. Житло в Боровці можна придбати за ціною від 67 доларів США. Є і номери в тризірковому готелі в Боровці за 50 доларів США за умови, що двоє людей проживають в одному номері.

в Боровці можна придбати за ціною від 67 доларів США. Є і номери в тризірковому готелі в Боровці за 50 доларів США за умови, що двоє людей проживають в одному номері. Їжа та напої в Боровці також досить дешеві: пінта пива коштує всього 1,5 долара США, а келих вина – 2,95 долара США. Вечеря з трьох страв у ресторані починається від 7,5 доларів США.

Гірськолижний курорт Боровець / Фото seetheworld.top

Боровець був побудований в 1890-х роках і є найстарішим зимовим курортом Болгарії. Другий за величиною в країні курорт (після Банско) оточений альпійським лісом і він високо оцінюється як гарне місце для новачків. Боровець знаходиться за 90 хвилин їзди від Софії (столиці Болгарії).

5 найдешевших гірськолижних курортів Європи

Боровець, Болгарія. Фогель, Словенія. Ле-Уш, Франція. Лівіньо, Італія. Гріндельвальд, Швейцарія.

Експерти Eurochange зробили висновки на таких факторах, як вартість квитка на підйомник, ціни на проживання, вартість оренди лиж, а також ціни на їжу і напої.