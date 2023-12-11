Некоторые из трасс уже открыты, другие – начнут работать совсем скоро. Куда поехать кататься на лыжах в городах Польши и сколько это будет стоить в этом году – читайте дальше!

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Где прокатиться на лыжах в Польше?

Курорт Щирк (Szczyrk)

Щирк – один из самых больших и современных горнолыжных курортов Польши. Он расположен в Силезских Бескидах, примерно в 100 километрах от Катовице.

Курорт предлагает более 60 километров лыжных трасс, включая начинающие трассы, среднего и высокого уровня. Все трассы оборудованы механическими подъемниками (2 кресельных, 11 бугельных), с одной вершины на другую можно добраться с помощью канатной дороги, не спускаясь в долину.

В низкий сезон (до 24 декабря и после 11 марта 2024 года) в Щирке придется заплатить за:

дневной абонемент от 111 до 159 злотых,

двухдневный абонемент от 203 до 309 злотых,

трехдневный абонемент от 305 до 563 злотых,

шестидневный абонемент от 619 до 859 злотых.

Цены зависят от того, где именно вы приобретете билеты или на месте, может заранее онлайн.

Отдых на курорте Щирк / Фото из фейсбука szczyrkowski

Курорт Чарна Гура (Czarna Góra Resort)

Если вы любите проводить время в Судетах или ищете новое место, следует отправиться на курорт Чарна Гура. Этот горнолыжный комплекс расположен в Нижнесилезском воеводстве, в уезде Клодзько. Обычно торжественное открытие сезона здесь проходит с начала декабря.

Комплекс предлагает 12 подъемников, 14 горнолыжных трасс и ледовый каток, зону для моржей, зону чистого воздуха, школу и прокат лыж.

На курорте Чарна Гура придется заплатить за:

7-часовой абонемент 140 злотых (дети 120 злотых),

двухдневный абонемент 285 злотых,

трехдневный абонемент 385 злотых,

шестидневный абонемент 690 злотых,

абонемент на любые 6 дней 795 злотых.

Курорт Черная Гора / Фото из фейсбука CzarnaGoraResort

Бялка Татшанская (Białka Tatrzańska)

Также стоит обратить внимание на популярные горнолыжные курорты в Бялке Татшанской. Они расположены в Татрах в менее чем 100 километрах от Кракова и в получасе езды от Закопаного.

Курорт стал популярен благодаря современной инфраструктуре и динамичному развитию. Там есть 19 километров трасс, за последние годы здесь построили 7 новых подъемников. У Бялка Татшанской существует одна из самых современных систем оснежения.

В низкий сезон (до 24 декабря 2023 года) в Бялке Татшанской придется заплатить за:

дневной абонемент 150 злотых (дети 140 злотых),

двухдневный абонемент 285 злотых,

трехдневный абонемент 410 злотых,

шестидневный абонемент 740 злотых.

Курорт Бялка Татшанская / Фото из фейсбука Kotelnica

Спортивная арена Зеленец (Zieleniec Sport Arena)

Это самый большой горнолыжный курорт в Польше, расположенный в горах Сових, недалеко от города Душники-Здруй. Он предлагает более 30 километров лыжных трасс, включая начинающие трассы, среднего и высокого уровня.

Спортивная арена в Зеленце имеет склоны разной сложности, что делает ее идеальным местом для лыжников и сноубордистов всех уровней подготовки.

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В низкий сезон (до 21 декабря и после 11 марта 2024) в Зеленке придется заплатить за:

7-часовой абонемент 115 злотых (дети 100 злотых),

двухдневный абонемент 200 злотых,

трехдневный абонемент 295 злотых,

шестидневный абонемент 540 злотых.

Катание на лыжах в Зеленке / Фото zieleniec.pl

Закопане – лыжная столица Польши (Zakopane)

В северных Татрах близ древнего города Закопане есть известный горнолыжный курорт, который несколько десятилетий называют "лыжной столицей" страны. Его открыли в начале 20 века. От аэропорта Кракова до Закопаного 110 километров.

В Закопане есть 9 отдельных зон катания с 40 трассами разной сложности и длины. Работают 49 подъемников.

Здесь есть профессиональные "черные" трассы на горах Каспровый Верх и Носаль, которые имеют международный сертификат горнолыжной ассоциации FIS. В Закопане есть пологие склоны, которые идеально подходят для семейного катания с детьми. Также на курорте расположен самый большой в стране лыжный трамплин.

Дневной абонемент для взрослых обойдется в 28 евро.

Катание на лыжах в Татрах / Фото Unsplash

Заметим, обычно горнолыжные курорты – это о "высоких ценах", впрочем, есть и направления Европы не за все деньги мира. Так, исследователи британской валютной компании Eurochange назвали 5 самых бюджетных горнолыжных курортов Европы.