Найпопулярнішим місто серед туристів є Прага. Злата столиця Чехії – справжній магніт для мандрівників з різних куточків світу. Однак країна має й інші mist visit міста. Одне з них – Чеський Крумлов. Закордон 24 сьогодні розповідає про казкове місто на річці Влтаві.

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Чеський Крумлов – місто лицарів і чарівників

Історія Чеського Крумлова розпочалася ще у XIII столітті. Місто зберегло своє середньовічне минуле, наче у скарбничці, й з гордістю демонструє його туристам. Прогулюючись старим містом, туристи можуть телепортуватися у минуле. Особливо влітку, коли на декілька днів Чеський Крумлов стає локацією для Свята п'ятипелюсткової троянди.

Місцеві жителі та туристи одягають старовинні костюми й перетворюються у середньовічних королів та королев, лицарів і прекрасних дам, чарівників та чарівниць. Цікава деталь: під час свята туристів, які гуляють старим містом без костюмів, штрафують. Аби не порушувати місцевий закон, усі охочі можуть орендувати старовинне вбрання за доволі демократичними цінами.



У Чеському Крумлові хочеться загубитися / Unsplash

Щороку тисячі туристів приїжджають до Чеського Крумлова, аби помилуватися місцевим замком. Він – другий за величиною на території країни й поступається лише Празькому Граду. Також місто славиться своїм Костелом Святого Віта.



Старе місто – телепорт у минуле / Unsplash

Загалом все старе місто нагадує музей просто неба. На знайомство з ним мандрівникам рекомендують виділити щонайменше день. Потрібно неквапливо прогулюватися містом, насолоджуючись ароматом кави та кориці з затишних кав'ярень та відвідуючи камерні сувенірні крамнички.