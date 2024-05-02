Влітку 2024 року туристична сфера повернеться на допандемійний рівень. Очікують, що популярні курорти приймуть мільйони туристів. У багатьох відомих локаціях ціни зростають. Однак є й бюджетні варіанти відпочинку. Тревел-експерти зауважують, що за красою та якістю вони фактично не поступаються топовим курортам.
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Еліза Мортон – мандрівниця зі стажем – назвала десятку найбюджетніших курортів Європи. Там можна відпочити не за всі гроші світу. Зокрема, туристам рекомендують звернути увагу на Балканські країни. Вони поєднують у собі все: старовинну архітектуру, колоритну атмосферу, чудову кухню та райський пляжний відпочинок.
Літню відпустку варто планувати вже / Unsplash
На які 10 бюджетних курортів варто звернути увагу
- Ксамільські острови (Албанія);
- Водоспади Кравіца (Боснія і Герцеговина);
- Охридське озеро (Північна Македонія та Албанія);
- Озеро Балатон (Угорщина);
- Селище Дермі (Албанія);
- Пляж Яз (Чорногорія);
- Юрмала (Латвія);
- Созополь (Болгарія);
- Шкодра/Скадарське озеро ( Чорногорія/Албанія);
- Криниця Морська (Польща).
Тревел-експерти рекомендують не зволікати й бронювати квитки та помешкання для відпустки вже. Зараз – найоптимальніший час. Згодом ціни зростуть, а оптимальних пропозицій залишатиметься все менше.