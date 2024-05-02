Самым популярным город среди туристов является Прага. Злата столица Чехии – настоящий магнит для путешественников из разных уголков мира. Однако страна имеет и другие mist visit города. Один из них – Чешский Крумлов. Закордон 24 сегодня рассказывает о сказочном городе на реке Влтаве.

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Чешский Крумлов – город рыцарей и волшебников

История Чешского Крумлова началась еще в XIII веке. Город сохранил свое средневековое прошлое, как в копилке, и с гордостью демонстрирует его туристам. Прогуливаясь по старому городу, туристы могут телепортироваться в прошлое. Особенно летом, когда на несколько дней Чешский Крумлов становится локацией для Праздника пятилепестковой розы.

Местные жители и туристы одевают старинные костюмы и превращаются в средневековых королей и королев, рыцарей и прекрасных дам, волшебников и волшебниц. Интересная деталь: во время праздника туристов, которые гуляют по старому городу без костюмов, штрафуют. Чтобы не нарушать местный закон, все желающие могут арендовать старинные наряды по довольно демократичным ценам.



В Чешском Крумлове хочется потеряться / Unsplash

Ежегодно тысячи туристов приезжают в Чешский Крумлов, чтобы полюбоваться местным замком. Он – второй по величине на территории страны и уступает лишь Пражскому Граду. Также город славится своим Костелом Святого Вита.



Старый город – телепорт в прошлое / Unsplash

В целом весь старый город напоминает музей под открытым небом. На знакомство с ним путешественникам рекомендуют выделить минимум день. Нужно неторопливо прогуливаться по городу, наслаждаясь ароматом кофе и корицы из уютных кафе и посещая камерные сувенирные лавочки.