Автори престижного видання визначили 20 недорогих напрямків. До ТОП-3 найдоступніших місць цього року увійшли: Туреччина, Шрі-Ланка і португальська столиця Лісабон. Повний список найкращих локацій для відпочинку – далі в матеріалі.

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Доступні курорти

Рейтинг очолила Туреччина. Ця країна стабільно займає перші позиції за співвідношенням ціна-якість. Автори рейтингу зазначили, чималу роль у присвоєнні першого місця Туреччині відіграла девальвація місцевої валюти – ліри. Тому за таку ж саму суму в євро або доларах туристи можуть дозволити собі набагато більше, ніж рік-два тому.

За чашку кави в Туреччині заплатите приблизно 2,5 долара, келих пива обійдеться у 3 долари, а вечеря на одного вартуватиме приблизно 8 – 9 доларів. Ціни на житло також доволі доступні.

Пляж Аланії / Фото Unsplash

На другій позиції рейтингу розташувалась Португалія, а конкретно – столиця країни Лісабон. Автори дослідження запевняють, що у місті не стали сильно підіймати ціни на відпочинок. Навіть після різкого зростання попиту на подорожі влітку 2023 року.

Середня вартість проживання в тризірковому готелі Лісабона (на 2 ночі у вихідні) становить приблизно 150 доларів. Також місто відоме своєю ситною їжею за помірними цінами. За чашку кави в столиці Португалії попросять близько 2 доларів, за келих пива – десь 3 долари, а за вечерю тут заплатите 18 доларів.

Атмосфера Лісабона / Фото Pexels

Шрі-Ланка замикає трійку бюджетних напрямків для відпочинку цього року. У столиці країни – Коломбо – розкішні готелі з басейнами на даху обійдуться всього понад 60 доларів за ніч. Поїздка першим класом в потязі до міста-фортеці Галле коштуватиме близько 6,5 доларів. А сафарі з пошуком диких леопардів у Національному парку Яла – 50 доларів за людину.

Чашка кави на Шрі-Ланці коштує менш як 1,5 долара, рівно стільки ж вартує келих пива. А от повечеряти можна за 5 доларів.

Доступний сервіс Шрі-Ланки / Фото Pixabay

20 найдоступніших напрямків для відпочинку у 2023 році:

Туреччина; Лісабон (Португалія); Шрі-Ланка; Гамбія; Балі; Беліз; Ямайка; Болівія; Гонконг (Китай); Таллінн (Естонія); Албанія; Бретань (Франція); Лаос; Індія; Андорра; Бамбург (Велика Британія); Марракеш (Марокко); Північна Македонія; Єгипет; Порту (Португалія).

А от Румунія, Болгарія та Польща – це 3 найдешевші країни ЄС, згідно з останніми дослідженнями Євростату. В цих країнах найнижчі ціни на товари широкого вжитку. Деталі про витрати у найдоступніших країнах Європи – читайте за посиланням.