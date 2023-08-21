Авторы престижного издания определили 20 недорогих направлений для отпуска. В ТОП-3 самых доступных мест в этом году вошли Турция, Шри-Ланка и португальская столица Лиссабон. Полный список лучших локаций для отдыха – далее в материале.
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Доступные курорты
Рейтинг возглавила Турция. Эта страна стабильно занимает первые позиции по соотношению цена-качество. Авторы рейтинга отметили, что немалую роль в присвоении первого места Турции сыграла девальвация местной валюты – лиры. Поэтому за такую же сумму в евро или долларах туристы могут позволить себе гораздо больше, чем год-два назад.
За чашку кофе в Турции заплатите примерно 2,5 доллара, бокал пива обойдется 3 доллара, а ужин на одного будет стоить примерно 8 – 9 долларов. Цены на жилье также достаточно доступны.
Пляж Алании / Фото Unsplash
На второй позиции рейтинга расположилась Португалия, а именно – столица страны Лиссабон. Авторы исследования уверяют, что в городе не стали сильно поднимать цены на отдых. Даже после резкого роста спроса на поездки летом 2023 года.
Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле Лиссабона (на 2 ночи в выходные) составляет примерно 150 долларов. Также город известен своей сытной едой по умеренным ценам. За чашку кофе в столице Португалии попросят около 2 долларов, за бокал пива – где-то 3 доллара, а за ужин здесь заплатите 18 долларов.
Атмосфера Лиссабона / Фото Pexels
Шри-Ланка замыкает тройку бюджетных направлений для отдыха в этом году. В столице страны – Коломбо – роскошные отели с бассейнами на крыше обойдутся всего около 60 долларов за ночь. Поездка первым классом в поезде в город-крепость Галле будет стоить около 6,5 долларов. А сафари с поиском диких леопардов в Национальном парке Яла – 50 долларов с человека.
Чашка кофе на Шри-Ланке стоит менее 1,5 доллара, ровно столько же стоит бокал пива. А вот поужинать можно за 5 долларов.
Доступный сервис Шри-Ланки / Фото Pixabay
20 самых доступных направлений для отдыха в 2023 году:
- Турция;
- Лиссабон (Португалия);
- Шри-Ланка;
- Гамбия;
- Бали;
- Белиз;
- Ямайка;
- Боливия;
- Гонконг (Китай);
- Таллин (Эстония);
- Албания;
- Бретань (Франция);
- Лаос;
- Индия;
- Андорра;
- Бамбург (Великобритания);
- Марракеш (Марокко);
- Северная Македония;
- Египет;
- Порту (Португалия).