Так, серед поляків та гостей Польщі популярні заклади, які називають "Bar Mleczny" (Бар Млєчний). Ціни там демократичні (нижчі, ніж в пересічному фастфуді), а в меню можна знайти традиційні вареники, відбивні чи супи. Розповідаємо, де розташовані такі заклади в Кракові.

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Що таке Bar Mleczny

Це заклад, подібний до сучасних їдалень. Найбільшої популярності здобув у часи Польської Народної Республіки (1944 – 1989 роки), а назву отримав в честь першого вегетаріанського бару в Варшаві. У ньому з 1896 року подавали страви на основі молока, яєць та борошна. Згодом такий тип закладу стали відвідувати все більше місцевих жителів, тож до меню почали додавати страви з м’яса та риби, а в 1950-х навіть продавали пиво.

Як впізнати Bar Mleczny

У сучасному Кракові такі бари є у кожному районі міста. Їх легко впізнати за дизайном: скромні вивіски, дерев’яні чи пластикові меблі всередині, а працівниця наливає суп із залізних каструль. У закладі подають молочні супи, вареники, пельмені, омлети, крупи, пудинги, киселі, компоти. Ціна за страви та додатки варіюється від 1 до 30 злотих, а замовлення приймають протягом усього дня.

3 популярні Bar Mleczny у Кракові

Bar Mleczny "Miła"

Адреса: ul. Łąkowa 29, ul. Kniaźnina 4, ul. Bosaków 11, os. 2 Pułku Lotniczego 1G, ul. Czysta 1, ul. Dzielskiego 2

Мережа барів вважається однією з найстаріших у місті. В меню близько 40 позицій з традиційними стравами — сніданки, м’ясо та риба, понад чотири види супів. У закладі можна придбати пів порції або ж замовити заморожені страви. Найпопулярніші страви — картопля з відбивною, вареники борщ та компот. Ціни коливаються з 0,50 до 19 злотих.

Bar Mleczny "Krakus"

Адреса: ul. Limanowskiego 16

У меню представлено понад 50 позицій, а серед відвідувачів найбільшою популярністю користуються деруни зі сметаною, польський борщ, який треба пити з чашки, та журек з ковбасою. Ціни — від 4,80 до 25 злотих.

Bar na Rogu

Адреса: ul. Karmelicka 17

Сюди часто навідуються іноземці, бо меню доступне англійською мовою. Інтер’єр закладу типовий — столи для чотирьох осіб, залізні крісла, декорації зі штучних квітів. У меню – супи, вареники, голубці, котлети, налисники, печене м’ясо, риба, салати та напої. Ціни — від 5 до 25 злотих.