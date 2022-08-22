Так, среди поляков и гостей Польши популярные заведения, которые называют "Bar Mleczny" (Бар Млечный). Цены там демократичные (ниже, чем в рядовом фастфуде), а в меню можно найти традиционные вареники, отбивные или супы. Рассказываем, где расположены такие заведения в Кракове.

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Что такое Bar Mleczny


Это заведение, похожее на современные столовые. Наибольшую популярность приобрел во времена Польской Народной Республики (1944 1989 годы), а название получил в честь первого вегетарианского бара в Варшаве. В нем с 1896 подавали блюда на основе молока, яиц и муки. Впоследствии такой тип заведения стали посещать все больше местных жителей, так что в меню начали добавлять блюда из мяса и рыбы, а в 1950-х даже продавали пиво.

Как узнать Bar Mleczny

В современном Кракове такие бары есть в каждом районе города. Их легко узнать по дизайну: скромные вывески, деревянная или пластиковая мебель внутри, а работница наливает суп из железных кастрюль. В заведении подают молочные супы, вареники, пельмени, омлеты, крупы, пудинги, кисели, компоты. Цена за блюда варьируется от 1 до 30 злотых, а заказы принимают в течение всего дня.

3 популярные Bar Mleczny в Кракове

Молочный бар "Miła"

  • Адрес: ul. Łąkowa 29, ul. Kniaźnina 4, ul. Bosaków 11, os. 2 Pułku Lotniczego 1G, ul. Czysta 1, ul. Dzielskiego 2

Сеть баров считается одной из старейших в городе. В меню около 40 позиций с традиционными блюдами – завтраки, мясо и рыба, более четырех видов супов. В заведении можно приобрести полпорции или заказать замороженные блюда. Самые популярные блюда – картофель с отбивной, вареники борщ и компот. Цены колеблются от 0,50 до 19 злотых.

Молочный бар "Krakus"

  • Адрес: ul. Limanowskiego 16

В меню представлено более 50 позиций, а среди посетителей наибольшей популярностью пользуются драники со сметаной, польский борщ, который нужно пить из чашки, и журек с колбасой. Цены от 4,80 до 25 злотых.

Bar na Rogu

  • Адреса: ul. Karmelicka 17

Сюда часто заходят иностранцы, потому что меню доступно на английском языке. Интерьер заведения типичный – столы для четырех человек, железные кресла, декорации из искусственных цветов. В меню – супы, вареники, голубцы, котлеты, блинчики, печеное мясо, рыба, салаты и напитки. Цены – от 5 до 25 злотых.