Музеї та галереї Гельсінкі, які можна відвідати безкоштовно

У Гельсінкі є низка музеїв, які можна відвідати абсолютно безкоштовно. Тож якщо ви плануєте мандрівку до столиці Фінляндії або ж мешкаєте там, тоді вам точно варто зберегти цю коротку, але корисну добірку.

Так, якщо правильно розпланувати свою подорож до Гельсінкі, можна відвідати практично всі місцеві музеї, не витративши при цьому ні євро. Скажете, що усі безкоштовні ви уже обійшли? Тоді у нас для вас є хороша новина: навіть у платні музеї фінської столиці можна потрапити безкоштовно – головне знати правильні дні.

Це цікаво Віза в Канаду для українців: як її оформити та що для цього потрібно

Коли планувати похід в музеї Гельсінкі, аби не платити за вхід

Музей дизайну

Основна експозиція музею присвячена історії розвитку промислового дизайну у Фінляндії. Безкоштовний вхід – в останній вівторок місяця, з 16:00 до 20:00.



Музей дизайну в Гельсінкі / Фото lonelyplanet

Національний музей Фінляндії

Якщо ви хочете поринути в історію Фінляндії, тоді вам точно варто сюди прийти. А якщо завітаєте до музею в будь-яку п'ятницю з 16:15 до 18:00, то за вхід не доведеться платити.



Національний музей Фінляндії / Фото flickr

Художня галерея Taidehalli

Виставки у галереї присвячені сучасному мистецтву, архітектурі та дизайну. Безкоштовні візити – кожної першої середи місяця, з 18:00 до 20:00.



Художня галерея Taidehalli / Фото matadornetwork

Технічний музей Фінляндії

Заманює музей тим, що частина експонатів інтерактивні та дозволяють поглянути по-новому на багато звичних речей. Безкоштовний вхід – щочетверга.



Технічний музей Фінляндії / Фото venuu