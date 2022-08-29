Так, якщо правильно розпланувати свою подорож до Гельсінкі, можна відвідати практично всі місцеві музеї, не витративши при цьому ні євро. Скажете, що усі безкоштовні ви уже обійшли? Тоді у нас для вас є хороша новина: навіть у платні музеї фінської столиці можна потрапити безкоштовно – головне знати правильні дні.

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Коли планувати похід в музеї Гельсінкі, аби не платити за вхід

Музей дизайну

Основна експозиція музею присвячена історії розвитку промислового дизайну у Фінляндії. Безкоштовний вхід – в останній вівторок місяця, з 16:00 до 20:00.



Музей дизайну в Гельсінкі / Фото lonelyplanet

Національний музей Фінляндії

Якщо ви хочете поринути в історію Фінляндії, тоді вам точно варто сюди прийти. А якщо завітаєте до музею в будь-яку п'ятницю з 16:15 до 18:00, то за вхід не доведеться платити.



Національний музей Фінляндії / Фото flickr

Художня галерея Taidehalli

Виставки у галереї присвячені сучасному мистецтву, архітектурі та дизайну. Безкоштовні візити – кожної першої середи місяця, з 18:00 до 20:00.



Художня галерея Taidehalli / Фото matadornetwork

Технічний музей Фінляндії

Заманює музей тим, що частина експонатів інтерактивні та дозволяють поглянути по-новому на багато звичних речей. Безкоштовний вхід – щочетверга.



Технічний музей Фінляндії / Фото venuu