Так, если правильно распланировать свое путешествие в Хельсинки, можно посетить практически все местные музеи, не потратив ни евро. Скажете, что все бесплатные вы уже обошли? Тогда у нас есть для вас хорошая новость: даже в платные музеи финской столицы можно попасть бесплатно – главное знать правильные дни.

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Когда планировать поход в хельсинкские музеи, чтобы не платить за вход

Музей дизайна

Основная экспозиция музея посвящена истории развития промышленного дизайна в Финляндии. Бесплатный вход – в последний вторник месяца, с 16:00 до 20:00.



Музей дизайна в Хельсинки / Фото lonelyplanet

Национальный музей Финляндии

Если вы хотите проникнуться историей Финляндии, тогда вам точно стоит сюда прийти. А если посетите музей в любую пятницу с 16:15 до 18:00, то за вход не придется платить.



Национальный музей Финляндии / Фото flickr

Художественная галерея Taidehalli

Выставки в галерее посвящены современному искусству, архитектуре и дизайну. Бесплатные визиты – каждую первую среду месяца, с 18:00 до 20:00.



Художественная галерея Taidehalli / Фото matadornetwork

Технический музей Финляндии

Привлекает музей тем, что часть экспонатов интерактивны и позволяют взглянуть по-новому на многие привычные вещи. Бесплатный вход – каждый четверг.