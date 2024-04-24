Тревел-эксперт Мэгги Канко назвала рейтинг 5 самых дешевых городов ЕС. Спойлер: один из них – очень близко к Украине.

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5 самых дешевых городов ЕС

Будапешт. Канко отметила, что венгерская столица – один из самых красивых европейских городов. Оно соединило в себе красоту и величие многих культур. Находясь в Будапеште, можно "телепортироваться" еще и в Вену и Прагу. Кроме того, там расположены легендарные термальные ванны. Также Будапешт отличается очень вкусной (но недооцененной) кухней. Для украинцев есть бонус: бесплатный проезд в общественном транспорте.



Будапешт – сказочный город на берегу Дуная / Unsplash

Тирана. Албанская столица – город, который со временем имеет все шансы возглавить европейский рейтинг must visit. Долгое время она была в изоляции из-за диктатора у власти. Однако сейчас Тирана – открыта и гостеприимная для туристов. Город отличается уникальной архитектурой и ценным для истории, однако очень жутким наследием истории.



Тирана – экзотическая и древняя / Unsplash

Бухарест. Румынская столица – один из самых безопасных и бюджетных европейских городов. Он очаровывает с первого взгляда и позволяет почувствовать уникальный румынский колорит. Стоит заметить, что в 2024 году страна частично вошла в Шенгенскую зону.

София. Болгарская столица – древний и спокойный город. Там расположены настоящие жемчужины из списка ЮНЕСКО. София – одна из самых старинных европейских столиц. Ей есть чем удивить и очаровать.

Порту. Живописный и колоритный португальский город не требует долгих представлений. Его и так считают одним из самых красивых в мире. Кроме того, Порту отличается бюджетными ценами.