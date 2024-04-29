Естонський депутат їде велосипедом з Талліна до Києва, щоб допомогти воїнам
Джерело:Postimees
Естонський депутат Крісто Енн Ваг вирішив проїхати велосипедом з Талліна до Києва, аби допомогти воїнам ЗСУ. Очікують, що дорога займе близько тижня.
Крісто Енн Ваг стартував у дорогу у п'ятницю, 26 квітня. Загалом депутату доведеться подолати близько 1700 кілометрів. Очікують, що до наступної п'ятниці він прибуде в українську столицю.
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Як Крісто Енн Ваг допомагає ЗСУ
Крісто Енн Ваг – член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія – вирішив допомогти воїнам ЗСУ. Гроші він збирає спільно з організацією NAFO. Для українських героїв придбають:
- автомобілі;
- FPV-дрони.
Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами та вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 000 євро, а 35 FPV-дронів – 14 000 євро,
– мовиться у повідомленні.
Крісто Енн Ваг їде до Києва велосипедом / Postimees
Варто зауважити, що Крісто Енн Ваг має неабиякий вело-досвід. Зокрема, у 2023 році він чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.
Українці стежать за маршрутом Крісто Енн Вага й бажають йому успіхів. Депутата вже готуються зустрічати у Києві.