Крісто Енн Ваг стартував у дорогу у п'ятницю, 26 квітня. Загалом депутату доведеться подолати близько 1700 кілометрів. Очікують, що до наступної п'ятниці він прибуде в українську столицю.

Зверніть увагу Я маю серце, отже, можу допомогти, – інтерв'ю зі Скоттом, який приїхав в Україну волонтерити

Як Крісто Енн Ваг допомагає ЗСУ

Крісто Енн Ваг – член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія – вирішив допомогти воїнам ЗСУ. Гроші він збирає спільно з організацією NAFO. Для українських героїв придбають:

автомобілі;

FPV-дрони.

Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами та вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 000 євро, а 35 FPV-дронів – 14 000 євро,

– мовиться у повідомленні.



Крісто Енн Ваг їде до Києва велосипедом / Postimees

Варто зауважити, що Крісто Енн Ваг має неабиякий вело-досвід. Зокрема, у 2023 році він чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.

Українці стежать за маршрутом Крісто Енн Вага й бажають йому успіхів. Депутата вже готуються зустрічати у Києві.