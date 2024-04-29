Кристо Энн Ваг стартовал в дорогу в пятницу, 26 апреля. В общем депутату придется преодолеть около 1700 километров. Ожидается, что до следующей пятницы он прибудет в украинскую столицу.

Обратите внимание Я имею сердце, значит, могу помочь, – интервью со Скоттом, который приехал в Украину волонтерить

Как Кристо Энн Ваг помогает ВСУ

Кристо Энн Ваг – член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония – решил помочь воинам ВСУ. Деньги он собирает совместно с организацией NAFO. Для украинских героев приобретут:

автомобили;

FPV-дроны.

Приобретение двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы, стоит 18 000 евро, а 35 FPV-дронов – 14 000 евро,

– говорится в сообщении.



Кристо Энн Ваг едет в Киев на велосипеде / Postimees

Стоит заметить, что Кристо Энн Ваг имеет большой вело-опыт. В частности, в 2023 году он чемпионом Балтии среди велосипедистов-любителей в групповых гонках.

Украинцы следят за маршрутом Кристо Энн Вага и желают ему успехов. Депутата уже готовятся встречать в Киеве.