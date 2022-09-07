У Кракові проведуть безкоштовні курси з надання першої медичної допомоги: як записатися

7 вересня 2022 , 15:01
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Джерело:

Kraków

В сучасних умовах кожному важливо знати та вміти надавати першу допомогу. В українців за кордоном, які зупинилися в Кракові, є змога відвідати відповідні курси.

Так, у Кракові запрошують жителів та гостей міста взяти участь у безкоштовних курсах з надання першої медичної допомоги. На вересень заплановано чотири заняття. Навчання організоване в рамках міської програми підвищення безпеки "Безпечний Краків".

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Мета проєкту – ознайомлення містян з основами надання першої допомоги у разі раптової зупинки серця та навчити швидко реагувати у випадку виникнення однієї з найпоширеніших загроз для життя.

Що охоплює програма курсу

  • Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора;
  • Непритомність і втрата свідомості (відмінності й способи реагування);
  • Зупинка кровотеч (особливо артеріальних);
  • Задуха;
  • Напад епілепсії;
  • Травми кінцівок;
  • Опіки;
  • Інші поширені екстрені ситуації;
  • Симуляції реальних подій.
Зауважте! Кількість місць обмежена, адже навчальні групи формуватимуть до 20 людей. Тривалість занять польською мовою – близько 4 годин. Зареєструватися можна за посиланням.

Найближчі дні, коли проводитимуть навчання

  • Понеділок (12 вересня) – 17:00 – 21:00;
  • Вівторок (13 вересня) – 15:00 – 19:00;
  • Середа (21 вересня) – 15:00 – 19:00;
  • Середа (28 вересня) – 17:00 – 21:00.

Місце проведення: Воєводська публічна бібліотека в Кракові, вул. Rajska 1, каб. 247 (2 поверх).

Автор: Назарій Сорока