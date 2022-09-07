У Кракові проведуть безкоштовні курси з надання першої медичної допомоги: як записатися

В сучасних умовах кожному важливо знати та вміти надавати першу допомогу. В українців за кордоном, які зупинилися в Кракові, є змога відвідати відповідні курси.

Так, у Кракові запрошують жителів та гостей міста взяти участь у безкоштовних курсах з надання першої медичної допомоги. На вересень заплановано чотири заняття. Навчання організоване в рамках міської програми підвищення безпеки "Безпечний Краків".

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Що охоплює програма курсу

Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора;

Непритомність і втрата свідомості (відмінності й способи реагування);

Зупинка кровотеч (особливо артеріальних);

Задуха;

Напад епілепсії;

Травми кінцівок;

Опіки;

Інші поширені екстрені ситуації;

Симуляції реальних подій.

Найближчі дні, коли проводитимуть навчання

Понеділок (12 вересня) – 17:00 – 21:00;

Вівторок (13 вересня) – 15:00 – 19:00;

Середа (21 вересня) – 15:00 – 19:00;

Середа (28 вересня) – 17:00 – 21:00.

– ознайомлення містян з основами надання першої допомоги у разі раптової зупинки серця та навчити швидко реагувати у випадку виникнення однієї з найпоширеніших загроз для життя.Кількість місць обмежена, адже навчальні групи формуватимуть до 20 людей. Тривалість занять польською мовою – близько 4 годин. Зареєструватися можна за посиланням

Місце проведення: Воєводська публічна бібліотека в Кракові, вул. Rajska 1, каб. 247 (2 поверх).