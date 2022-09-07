Так, в Кракове приглашают жителей и гостей города поучаствовать в бесплатных курсах по оказанию первой медицинской помощи. На сентябрь запланировано четыре занятия. Обучение организовано в рамках городской программы повышения безопасности "Безопасный Краков".

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Что охватывает программа курса

  • Использование автоматического внешнего дефибриллятора;
  • Обморок и потеря сознания (различия и способы реагирования);
  • Остановка кровотечений (особенно артериальных);
  • Удушье;
  • Приступ эпилепсии;
  • Травмы конечностей;
  • Ожоги;
  • Другие распространенные экстренные ситуации;
  • Симуляция реальных событий.

Ближайшие дни, когда будут проводить обучение

  • Понедельник (12 сентября) – 17:00 – 21:00;
  • Вторник (13 сентября) – 15:00 – 19:00;
  • Среда (21 сентября) – 15:00 – 19:00;
  • Среда (28 сентября) – 17:00 – 21:00.

Место проведения: Публичная воеводская библиотека в Кракове, ул. Rajska 1, кабинет 247 (2 этаж).