Відповідне розпорядження вийшло на сайті очільника Кракова. Таким чином місто демонструє свою солідарність з українцями в часи війни, яку почала Росії.

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Детальніше про продовження безплатного проїзду для українців в Кракові

Безкоштовний проїзд для українських біженців у Кракові продовжили до 30 квітня 2022 року. Скористатися послугою українці можуть на підставі штампу про перетин польського кордону після 24 лютого 2022 року або довідки про надання номеру PESEL, наданої після 16 березня.

Розпорядження поширюється на Краків і ті сусідні гміни, які уклали з Краковом договір про спільне надання допомоги українським біженцям.

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