Соответствующее распоряжение вышло на сайте главы Кракова. Таким образом, город демонстрирует свою солидарность с украинцами во времена войны, которую начала Россия.

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Детальнее о продолжении бесплатного проезда для украинцев в Кракове

Бесплатный проезд для украинских беженцев в Кракове продлили до 30 апреля 2022 года . Воспользоваться услугой украинцы могут на основании штампа о пересечении польской границы после 24 февраля 2022 года или справки о номере PESEL, предоставленной после 16 марта.

Распоряжение распространяется на Краков и соседние гмины, которые заключили с Краковом договор о совместном оказании помощи украинским беженцам.