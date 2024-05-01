Які найпопулярніші локації Європи аж кишать кишеньковими злодіями

На жаль, жодне європейське місто не застраховане від кишенькових злодіїв. Зазвичай вони найчастіше діють біля найпопулярніших туристичних локацій та суттєво ускладнюють життя мандрівників. Лідирує у сумному рейтингу вуличних крадіжок Рим.

Кишенькова крадіжка може не лише зіпсувати настрій, але й створити чимало проблем. Зокрема, якщо злодій витягне паспорт. Застрахуватися на 100% від цього неможливо. Однак туристів попереджають: потрібно бути максимально пильними та постійно стежити за своїми сумками та кишенями. Бо альтернативи просто немає.

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У яких локаціях світу найчастіше діють кишенькові злодії

Фонтан Треві у Римі. Щодня його відвідують понад тисячу туристів. У будь-який сезон біля фонтану ніде яблуку впасти. Оглянути його без натовпу туристів не вдасться вже навіть уночі, бо мандрівники дізналися про цю фішку й приходять до фонтану після заходу сонця.

Однією з найвідоміших традицій Риму – кинути монетку у Треві. До слова, упродовж 2023 року звідти виловили 1,6 мільйона євро. Такий "грошовий магніт" притягує кишенькових злодіїв. Самостійно виловлювати монети з фонтану вони бояться (це заборонено законом), тому полюють на туристів.



Фонтан Треві приваблює не лише туристів, але й злодіїв / Unsplash

Ейфелева вежа у Парижі. Найромантичніше місце у французькій столиці вже увійшло до списку Семи нових чудес світу. Сотні туристів щодня приходять туди, аби помилуватися величчю вежі та зробити свої ідеальні паризькі світлини. Однак людей попереджають: необхідно бути вкрай обережними. Доки мандрівники насолоджуються вау-ефектом від Ейфелевої вежі, кишенькові злодії чатують на їхні мобільні та гаманці.



Ейфелева вежа – точно не найбезпечніше місце у Парижі / Unsplash

Бульвар Лас-Рамблас у Барселоні. Іспанське місто й так відоме, на жаль, не лише своєю красою та неповторним колоритом, але й кількістю вуличних крадіжок. Найтривожніша ситуація – на бульварі Лас-Рамблес, який входить до топу найпопулярніших пішохідних вулиць Європи. Туристів попереджують: тут не можна втрачати пильність ані на мить, бо можна попрощатися зі своїми речами.



Чарівна Барселона має свої не надто приємні таємниці / Unsplash

Також туристам варто уважними біля Бранденбурзьких воріт у Берліні та Акрополю в Афінах, а також – у районі Султанахмет у Стамбулі.