Карманная кража может не только испортить настроение, но и создать немало проблем. В частности, если вор вытащит паспорт. Застраховаться на 100% от этого невозможно. Однако туристов предупреждают: нужно быть максимально бдительными и постоянно следить за своими сумками и карманами. Потому что альтернативы просто нет.

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В каких локациях мира чаще всего действуют карманники

Фонтан Треви в Риме. Ежедневно его посещают более тысячи туристов. В любой сезон возле фонтана негде яблоку упасть. Осмотреть его без толпы туристов не удастся уже даже ночью, потому что путешественники узнали об этой фишке и приходят к фонтану после захода солнца.

Одной из самых известных традиций Рима – бросить монетку в Треви. К слову, в течение 2023 года оттуда выловили 1,6 миллионов евро. Такой "денежный магнит" притягивает карманников. Самостоятельно вылавливать монеты из фонтана они боятся (это запрещено законом), поэтому охотятся на туристов.



Фонтан Треви привлекает не только туристов, но и воров / Unsplash

Эйфелева башня в Париже. Самое романтическое место во французской столице уже вошло в список Семи новых чудес света. Сотни туристов ежедневно приходят туда, чтобы полюбоваться величием башни и сделать свои идеальные парижские фотографии. Однако людей предупреждают: необходимо быть крайне осторожными. Пока путешественники наслаждаются вау-эффектом от Эйфелевой башни, карманники подстерегают их мобильные и кошельки.



Эйфелева башня – точно не самое безопасное место в Париже / Unsplash

Бульвар Лас-Рамблас в Барселоне. Испанский город и так известен, к сожалению, не только своей красотой и неповторимым колоритом, но и количеством уличных краж. Самая тревожная ситуация – на бульваре Лас-Рамблес, который входит в топ самых популярных пешеходных улиц Европы. Туристов предупреждают: здесь нельзя терять бдительность ни на мгновение, потому что можно попрощаться со своими вещами.



Волшебная Барселона имеет свои не слишком приятные тайны / Unsplash

Также туристам стоит внимательными у Бранденбургских ворот в Берлине и Акрополя в Афинах, а также – в районе Султанахмет в Стамбуле.