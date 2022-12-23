Різдвяні свята з "Котячою ватагою": дитячий центр Gramotej у Варшаві привітав українців
Вважається, що діти швидше адаптуються до нових умов, але нинішня реальність змінила і їхні життя. Особливо важко тим, хто зустрічатиме різдвяні та новорічні свята далеко від своїх домівок чи батьків. Тому в цей період їм потрібна особлива підтримка.
Щоб бодай ненадовго відволікти маленьких українців та їхніх батьків від складної буденності, дитячий центр Gramotej у Варшаві організував для них справжнє свято. Подарунками для діток стали книги рідною мовою від міжнародного сервісу з переказу коштів TransferGo.
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Святкові зустрічі для українських сімей в центрі Gramotej
Центр інклюзивної освіти Gramotej з початку війни активно підтримує дітей з України. Турботу про малечу школа проявила і напередодні Різдва. Учні отримали запрошення на дитяче свято з казковими героями, танцями, новорічними піснями та, звісно, – приємними подарунками.
Окрім іншого у подарункових наборах були українські книги. Сьогодні вони стали частинкою того рідного та зрозумілого, чого так не вистачає за кордоном. Однак знайти відповідну літературу не завжди просто.
У Польщі із цим допомагає сервіс переказу грошей TransferGo, завдяки якому близько 70 учнів отримали примірники дитячого роману "Котяча Ватага і загадка зникнення оселедців" рідною мовою.
Благодійний проєкт видавництва "Агора" та компанії TransferGo
Дитячий роман про пригоди котів польської авторки Аґати Романюк побачив світ у 2021 році. У книзі розповідається про ватагу пухнастиків, яка допомагає поліції розплутати крадіжку оселедців. Книга здобула велику популярність серед маленьких читачів.
Влітку видавництво "Агора", заручившись підтримкою сервісу TransferGo, надрукувало 5 000 екземплярів роману українською мовою. Увесь тираж за 2 тижні розійшовся бібліотеками та фондами, які допомагають біженцям з України. Через такий ажіотаж було прийнято рішення випустити ще кількасот екземплярів "Котячої ватаги" українською.
Книга підходить для самостійного та спільного читання із батьками. Захопливий сюжет та яскраві ілюстрації зацікавлять дітей молодшого шкільного віку. А сам процес читання допоможе малюкам краще розвинути пам'ять, збільшити словниковий запас та покращити настрій.Книга – хороший спосіб подарувати близьким яскраві емоції. Але не єдиний. Якщо ви зараз далеко, зробити це можна, переказавши додому кошти на омріяні новорічні подарунки. Допоможе у цьому сервіс TransferGo. Гроші надійдуть отримувачу за лічені хвилини. Окрім цього, у TransferGo діє цікава реферальна програма, про яку можна прочитати за посиланням.