Чтобы ненадолго отвлечь маленьких украинцев и их родителей от сложной обыденности, детский центр Gramotej в Варшаве организовал для них настоящий праздник. Подарками для детей стали книги на родном языке от международного сервиса по переводу средств TransferGo.

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Праздничные встречи для украинских семей в центре Gramotej

Центр инклюзивного образования Gramotej с начала войны активно поддерживает детей из Украины. Заботу о малышах школа проявила и в канун Рождества. Учащиеся получили приглашение на детский праздник со сказочными героями, танцами, новогодними песнями и, конечно, приятными подарками.

Воспитатели центра Gramotei и менеджер по развитию TransferGo Анастасия Фоменко / Фото TransferGo

Кроме того, в подарочных наборах были украинские книги. Сегодня они стали частицей того родного и понятного, чего так не хватает за границей. Однако найти подходящую литературу не всегда просто.

В Польше с этим помогает сервис перевода денег TransferGo, благодаря которому около 70 учеников получили экземпляры детского романа "Кошачья Ватага и загадка исчезновения сельдей" на родном языке.

Благотворительный проект издательства "Агора" и компании TransferGo

Детский роман о приключениях кошек польского автора Агаты Романюк увидел свет в 2021 году. В ней рассказывается о шайке пушистиков, которая помогает полиции распутать кражу сельди. Книга приобрела большую популярность среди маленьких читателей.

Летом издательство "Агора", заручившись поддержкой сервиса TransferGo, напечатало 5 000 экземпляров романа на украинском языке. Весь тираж через 2 недели разошелся библиотеками и фондами, которые помогают беженцам из Украины. Из-за такого ажиотажа было принято решение выпустить еще несколько сотен экземпляров "Кошачьей ватаги" на украинском.

Иллюстрации к книге "Кошачья ватага" / Фото TransferGo

Книга подходит для самостоятельного и совместного чтения с родителями. Увлекательный сюжет и яркие иллюстрации заинтересуют детей младшего школьного возраста. А сам процесс чтения поможет малышам лучше развить память, увеличить словарный запас и улучшить настроение.

Книга – хороший способ подарить близким яркие эмоции. Но не единственный. Если вы сейчас далеко, сделать это можно, передав домой деньги на желанные новогодние подарки. Поможет в этом сервис TransferGo. Деньги поступят получателю в считанные минуты. Кроме того, в TransferGo действует интересная реферальная программа, о которой можно прочитать по ссылке.