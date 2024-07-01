Костянтин відповів на запитання, де на Землі можна знайти справжні рай та пекло. За словами мандрівника, першого взагалі немає. У будь-якій локації можна знайти свої плюси та мінуси.

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Як приклад, Костянтин навів Кариби. Відпустка там може дуже сподобатися. Водночас рано чи пізно на островах настає сезон ураганів. Тоді райський куточок перетворюється на доволі проблемне місце. Окрім того, якщо раптом стане погано, доведеться терміново провести евакуацію літаком. Однак для цього потрібно мати час та гроші.

Тим часом щодо пекла Костянтин – впевненіший. Тут йому на думку спадає Гаїті. Ця країна – найбідніша в усій Західній півкулі. На її території кримінал просто зашкалює.

Тут кримінал просто зашкалює, навіть гірше ніж у найбідніших африканських країнах: владу регулярно захоплюють диктатори, накочуються хвилі епідемій холери, землетруси, що знищують все на своєму шляху, а нещодавно на очах у натовпу застрелили обраного президента. Не країна, а філія пекла,

– розповів Костянтин.



За красою Гаїті ховається справжнє пекло / Unsplash

Де найкраще місце на Землі

Мандрівник Дрю Бінскі зі США також відвідав всі країни світу. Чоловік розповів про найкрасивішу локацію на світі. Бінскі розповів, що найбільше його вражають Філіппіни. Там можна отримати все, що ми так любимо у мандрах "в одному флаконі". Окрім того, на Філіппінах – дуже приязні люди.