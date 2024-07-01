Вчені з різних куточків світу б'ють на сполох через наслідки глобального потепління. Доки найбільш населені столиці просто "плавить", Європа також страждає від аномальної для себе спеки.

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Що варто знати туристам перед мандрівкою до морських країн

Греція, Італія та Іспанія традиційно входять до рейтингу найвідвідуваніших країн світу. Особливо багато туристів вони приймають влітку, коли люди намагаються поєднати міський та пляжний відпочинок.



Пляжний сезон – під загрозою через аномальну спеку / Unsplash

На жаль, перші наслідки аномальної спеки мандрівники вже відчули. Станом на початок липня вже відомо про декількох загиблих. Окрім того, сотні людей скаржаться на погане самопочуття.

Туристів, які спланували відпустку у цих країнах на літні місяці, попереджають про загрозу та просять максимально дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, людей просять:

стежити за дотриманням водного балансу;

використовувати сонцезахисний крем;

не перебувати на сонці у найспекотніші години;

відмовитися від екскурсій просто неба з 11:00 до 18:00 (деякі відомі туристичні локації передбачливо навіть закривають на цей час, як-от Акрополь);

відкласти походи у гори;

правильно гасити сигарети, аби не спровокувати лісові пожежі.

Також туристів закликають при плануванні мандрівки звертати увагу на власне самопочуття та медичні показники. Якщо людина знає, що погано переносить спеку навіть у себе вдома, краще відкласти мандрівку на вересень, коли море ще тепле, а температура повітря – вже нижча.