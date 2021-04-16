43 річний українець втік із варшавської самоізоляції. У чоловіка був позитивний тест на COVID-19.

Громадянина України знайшли та затримали польські правоохоронці. У поліції повідомляють, що йому можуть загрожувати кілька років ув'язнення.

Цікаво Польські лікарі зробили важливе звернення щодо вакцинації проти COVID-19: головні пункти

Чому чоловіка затримали

Українець прилетів до Варшави з Києва. В аеропорту імені Фридерика Шопена тестування на COVID-19 виявилося позитивним, через що чоловіка направили у спеціальну установу для проходження обов'язкового періоду самоізоляції.

Проте із самого початку українець висловлював небажання відсиджуватись на карантині та здійснив кілька спроб втечі з установи, поки нарешті не залишив заклад без відома медичного персоналу.

Цікаво Польща вводить обов'язкову сплату ПДВ за покупки, зроблені за межами Європи: коли та чому

Працівники установи негайно повідомили поліцію, надавши фото втікача, після чого правоохоронці розпочали розшук порушника.

Поліція встановила, що чоловік на таксі поїхав до орендованої квартири, після чого вирушив за покупками до кіоску неподалік.

Громадянина України затримали з дотриманням усіх заходів безпеки.