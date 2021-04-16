43 летний украинец сбежал из варшавской самоизоляции. У мужчины был положительный тест на COVID-19.

Гражданина Украины обнаружили и задержали польские правоохранители. В полиции сообщают, что ему могут угрожать несколько лет заключения.

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Почему мужчину задержали

Украинец прилетел в Варшаву из Киева. В аэропорту имени Фредерика Шопена тестирование на COVID-19 оказалось положительным, из-за чего мужчину направили в специальное учреждение для прохождения обязательного периода самоизоляции.

Однако с самого начала украинец выражал нежелание отсиживаться на карантине и совершил несколько попыток побега из учреждения, пока наконец не покинул заведение без ведома медицинского персонала.

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Работники учреждения немедленно уведомили полицию, предоставив фото беглеца, после чего правоохранители начали розыск нарушителя.

Полицейские установили, что мужчина на такси поехал в арендованную квартиру, после чего отправился за покупками в киоск неподалеку.

Гражданина Украины задержали с соблюдением всех мер безопасности.