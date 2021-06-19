Завдяки мобільним додаткам можна орендувати житло за кілька хвилин, познайомитися із земляками чи продати непотрібну річ. Пропонуємо перелік корисних додатків для розв'язання буденних питань, шопінгу, подорожей, пошуку роботи, розваг та редагування фото і відео.

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Для повсякденного використання

IMMOBILIENSCOUT – пошук орендованого житла, об'єктів нерухомості та земельних ділянок для купівлі.

MOBILE.DE – продаж і купівля автомобілів.

TO GOOD TO GO – товари з супермаркетів, булочних і ресторанів, які до кінця дня були нерозпродані. За 5 євро можна отримати доволі великий пакет продуктів або кошик булочок і випічки за 3 євро.

SCANBOT – для сканування документів з телефона.

PICKNICK – онлайн-супермаркет з доставкою додому.

HELLOFRESH – додаток для тих, хто любить готувати, але втомився від пошуку рецептів. Сервіс доставляє додому точну кількість інгредієнтів індивідуально для кожного рецепту, розміщеного на сторінці.

PAYBACK – накопичення бонусних пунктів під час шопінгу в окремих магазинах. Зароблені бонуси можна витратити на покупку спеціальних подарунків в онлайн-магазині самого PAYBACK або трансформувати в євро й оплатити товар на касі одного з магазинів, що є партнерами програми.

CLEVERTANKEN.DE – огляд цін на бензин.

Для шопінгу

ASOS – трендовий одяг різних розмірів.

SHEIN – речі з Китаю за дуже демократичними цінами.

ZALANDO – один з найуспішніших німецьких стартапів останніх років для вибору одягу.

ZALANDO LOUNGE, BRANDS 4 FRIENDS, LIMANGO – аутлети з новими пропозиціями на кожен день.

KLEINANZEIGEN – продаж та купівля вживаних речей.

Для пошуку роботи

INDEED & STEPSTONE – зручний додаток для пошуку вакансій.

XING – платформа для пошуку роботи та корисних знайомств.

Для подорожей

CHECK 24 – орієнтований на пошуки страховок, послуг і пропозицій для відпустки. Неодноразово ціни тут були значно нижчими, ніж на інших сервісах.

BOOKING – оренда готельних номерів та іншого житла.

DB NAVIGATOR – пошук квитків і розкладу потягів, автобусів та інших видів громадського транспорту.

SKYSCANNER – порівняльний огляд авіаквитків.

URLAUBSGURU & URLAUBSPIRATEN – спецпропозиції всіляких туристичних напрямків.

Для розваг

NETFLIX – перегляд фільмів та серіалів.

AMAZON PRIME – покупки в AMAZON зі швидкою доставкою та користуванням медіатеки якісних фільмів і музики.

DW (Deutsche Welle) – безплатні новини.

Для оброблення фотографій та відео

INSHOT – редагування роликів, спецефекти для відео з музичним фоном.

LIGHTROOM – якісна обробка фото.

YOU CAN MAKE UP – редагування обличчя на фото.

CANVA – макети для листівок, запрошень та флаєрів.

STORYART – дизайн історій в інстаграмі.

HUJI – обробка фото в оригінальному стилі.

Є багато мобільних додатків, які будуть корисні для жителів Німеччини / Фото Pexels