Благодаря мобильным приложениям можно арендовать жилье за ​​несколько минут, познакомиться с земляками или продать ненужную вещь. Предлагаем перечень полезных приложений для решения повседневных вопросов, шопинга, путешествий, поиска работы, развлечений и редактирования фото и видео.

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Для повседневного использования

IMMOBILIENSCOUT – поиск съемного жилья, объектов недвижимости и земельных участков для продажи.

– MOBILE.DE – продажа и покупка автомобилей.

– TO GOOD TO GO – товары из супермаркетов, булочных и ресторанов, которые к концу дня небыли распроданы. За 5 евро можно получить довольно большой пакет продуктов или корзину булочек и выпечки за 3 евро.

– SCANBOT – для сканирования документов с телефона.

– PICKNICK – онлайн-супермаркет с доставкой на дом.

– HELLOFRESH – приложение для тех, кто любит готовить, но устал от поиска рецептов. Сервис доставляет домой точное количество ингредиентов индивидуально для каждого рецепта, размещенного на странице.

– PAYBACK – накопление бонусных пунктов во время шопинга в отдельных магазинах. Заработанные бонусы можно потратить на покупку специальных подарков в онлайн-магазине самого PAYBACK или трансформировать в евро и оплатить товар на кассе одного из магазинов, являющихся партнерами программы.

– CLEVERTANKEN.DE – обзор цен на бензин.

Для шопинга

ASOS – трендовая одежда разных размеров.

– SHEIN – вещи из Китая по очень демократичным ценам.

– ZALANDO – один из самых успешных немецких стартапов последних лет для выбора одежды.

– ZALANDO LOUNGE, BRANDS 4 FRIENDS, LIMANGO – аутлеты с новыми предложениями на каждый день.

– KLEINANZEIGEN – продажа и покупка подержанных вещей.

Для поиска работы

INDEED & STEPSTONE – удобное приложение для поиска вакансий.

– XING – платформа для поиска работы и полезных знакомств.

Для путешествий

CHECK 24 – рассчитан на поиски страховок, услуг и предложений для отпуска. Неоднократно цены здесь оказывались значительно ниже, чем на других сервисах.

– BOOKING – аренда гостиничных номеров и другого жилья.

– DB NAVIGATOR – поиск билетов и расписания поездов, автобусов и других видов общественного транспорта.

– SKYSCANNER – сравнительный обзор авиабилетов.

– URLAUBSGURU & URLAUBSPIRATEN – спецпредложения всевозможных туристических направлений.

Для развлечений

NETFLIX – просмотр фильмов и сериалов.

– AMAZON PRIME – покупки в AMAZON с быстрой доставкой и использованием библиотеки качественных фильмов и музыки.

– DW (Deutsche Welle) – бесплатные новости.

Для обработки фотографий и видео

INSHOT – редактирование роликов, спецэффекты для видео с музыкальным фоном.

– LIGHTROOM – качественная обработка фото.

– YOU CAN MAKE UP – редактирование лиц на фото.

– CANVA – макеты для открыток, приглашений и флаеров.

– STORYART – дизайн историй в инстаграме.

– HUJI – обработка фото в оригинальном стиле.