Благодаря мобильным приложениям можно арендовать жилье за несколько минут, познакомиться с земляками или продать ненужную вещь. Предлагаем перечень полезных приложений для решения повседневных вопросов, шопинга, путешествий, поиска работы, развлечений и редактирования фото и видео.
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Для повседневного использования
- IMMOBILIENSCOUT – поиск съемного жилья, объектов недвижимости и земельных участков для продажи.
- MOBILE.DE – продажа и покупка автомобилей.
- TO GOOD TO GO – товары из супермаркетов, булочных и ресторанов, которые к концу дня небыли распроданы. За 5 евро можно получить довольно большой пакет продуктов или корзину булочек и выпечки за 3 евро.
- SCANBOT – для сканирования документов с телефона.
- PICKNICK – онлайн-супермаркет с доставкой на дом.
- HELLOFRESH – приложение для тех, кто любит готовить, но устал от поиска рецептов. Сервис доставляет домой точное количество ингредиентов индивидуально для каждого рецепта, размещенного на странице.
- PAYBACK – накопление бонусных пунктов во время шопинга в отдельных магазинах. Заработанные бонусы можно потратить на покупку специальных подарков в онлайн-магазине самого PAYBACK или трансформировать в евро и оплатить товар на кассе одного из магазинов, являющихся партнерами программы.
- CLEVERTANKEN.DE – обзор цен на бензин.
Для шопинга
- ASOS – трендовая одежда разных размеров.
- SHEIN – вещи из Китая по очень демократичным ценам.
- ZALANDO – один из самых успешных немецких стартапов последних лет для выбора одежды.
- ZALANDO LOUNGE, BRANDS 4 FRIENDS, LIMANGO – аутлеты с новыми предложениями на каждый день.
- KLEINANZEIGEN – продажа и покупка подержанных вещей.
Для поиска работы
- INDEED & STEPSTONE – удобное приложение для поиска вакансий.
- XING – платформа для поиска работы и полезных знакомств.
Для путешествий
- CHECK 24 – рассчитан на поиски страховок, услуг и предложений для отпуска. Неоднократно цены здесь оказывались значительно ниже, чем на других сервисах.
- BOOKING – аренда гостиничных номеров и другого жилья.
- DB NAVIGATOR – поиск билетов и расписания поездов, автобусов и других видов общественного транспорта.
- SKYSCANNER – сравнительный обзор авиабилетов.
- URLAUBSGURU & URLAUBSPIRATEN – спецпредложения всевозможных туристических направлений.
Для развлечений
- NETFLIX – просмотр фильмов и сериалов.
- AMAZON PRIME – покупки в AMAZON с быстрой доставкой и использованием библиотеки качественных фильмов и музыки.
- DW (Deutsche Welle) – бесплатные новости.
Для обработки фотографий и видео
- INSHOT – редактирование роликов, спецэффекты для видео с музыкальным фоном.
- LIGHTROOM – качественная обработка фото.
- YOU CAN MAKE UP – редактирование лиц на фото.
- CANVA – макеты для открыток, приглашений и флаеров.
- STORYART – дизайн историй в инстаграме.
- HUJI – обработка фото в оригинальном стиле.
Есть много мобильных приложений, которые будут полезны для жителей Германии / Фото Pexels