Корида стала можливою завдяки рішенню Верховного суду Мексики. Він тимчасово скасував ухвалу місцевого суду, яка припинила традиційні бої биків. Величезна арена в столиці Мексики була заповнена повністю, адже кориду тут не проводили з 2022 року.
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"Катування − це не культура!"
Зараз бої биків дозволені в більшій частині Мексики. Але у столиці країни триває активна боротьба за її заборону.
Зоозахисники налаштовані рішуче. Вони стверджують, що це шоу "порушує добробут тварин і обмежує права людей на здорове навколишнє середовище".
Перед початком боїв біля найбільшої світової арени Plaza México зібралися близько 300 людей, щоб висловити свій протест. Вони тримали плакати, били в барабани та вигукували "Вбивці!", "Площа впаде!", "Корида – це садизм!", "Катування − це не культура!".
Перша корида в Мехіко з 2022 року дуже зацікавила глядачів. Прихильники боїв биків радо привітали на арені першого тореадора вигуками "Хай живе свобода!". Під час першої кориди за 1,5 року взяли участь шість биків. Усі вони загинули.
Нагадаємо, у травні 2022 року місцевий суд вирішив припинити кориду на арені Plaza México, яка є найбільшою в світі. Проте у грудні 2023 року Верховний суд держави скасував цю ухвалу на час розгляду справи. Тепер у судовому порядку мають знайти рішення, чи впливають бої на добробут биків та людей.
Боротьба за традицію та гроші туристів
Проти кориди в Мексиці виступають захисники тварин. Водночас бізнесмени, власники ранчо та фанати боїв стверджують, що заборона кориди порушує їхні права. Також вони наголошують, що заборона боїв з биками забере у громадян тисячі робочих місць.
Корида приносить Мексиці значні прибутки від любителів традиційних боїв та туристів. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор пропонує провести референдум щодо практики бою биків у країні.
Пік протестів проти кориди у світі припав на 2018 рік. Тоді в Іспанії пройшли масові протести з вимогою припинити бої з биками. Того року в акціях взяли участь понад 40 тисяч небайдужих. Зараз у країні корида законна, але її заборонили окремі міста.
За даними Humane Society International, у світі щороку в боях гинуть близько 250 000 биків.