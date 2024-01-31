Корида стала можливою завдяки рішенню Верховного суду Мексики. Він тимчасово скасував ухвалу місцевого суду, яка припинила традиційні бої биків. Величезна арена в столиці Мексики була заповнена повністю, адже кориду тут не проводили з 2022 року.

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"‎Катування − це не культура!"

Зараз бої биків дозволені в більшій частині Мексики. Але у столиці країни триває активна боротьба за її заборону.

Зоозахисники налаштовані рішуче. Вони стверджують, що це шоу "‎порушує добробут тварин і обмежує права людей на здорове навколишнє середовище".

Перед початком боїв біля найбільшої світової арени Plaza México зібралися близько 300 людей, щоб висловити свій протест. Вони тримали плакати, били в барабани та вигукували "‎Вбивці!", "‎Площа впаде!", "‎Корида – це садизм!", "‎Катування − це не культура!".

Перша корида в Мехіко з 2022 року дуже зацікавила глядачів. Прихильники боїв биків радо привітали на арені першого тореадора вигуками "‎Хай живе свобода!". Під час першої кориди за 1,5 року взяли участь шість биків. Усі вони загинули.

Нагадаємо, у травні 2022 року місцевий суд вирішив припинити кориду на арені Plaza México, яка є найбільшою в світі. Проте у грудні 2023 року Верховний суд держави скасував цю ухвалу на час розгляду справи. Тепер у судовому порядку мають знайти рішення, чи впливають бої на добробут биків та людей.

Боротьба за традицію та гроші туристів

Проти кориди в Мексиці виступають захисники тварин. Водночас бізнесмени, власники ранчо та фанати боїв стверджують, що заборона кориди порушує їхні права. Також вони наголошують, що заборона боїв з биками забере у громадян тисячі робочих місць.

Корида приносить Мексиці значні прибутки від любителів традиційних боїв та туристів. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор пропонує провести референдум щодо практики бою биків у країні.

Пік протестів проти кориди у світі припав на 2018 рік. Тоді в Іспанії пройшли масові протести з вимогою припинити бої з биками. Того року в акціях взяли участь понад 40 тисяч небайдужих. Зараз у країні корида законна, але її заборонили окремі міста.

За даними Humane Society International, у світі щороку в боях гинуть близько 250 000 биків.