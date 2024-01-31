Коррида стала возможной благодаря решению Верховного суда Мексики. Он временно отменил постановление местного суда, которое прекратило традиционные бои быков. Огромная арена в столице Мексики была заполнена полностью, ведь корриду здесь не проводили с 2022 года.

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"Пытка – это не культура!"

Сейчас бои быков разрешены в большей части Мексики. Но в столице страны продолжается активная борьба за ее запрет.

Зоозащитники настроены решительно. Они утверждают что это шоу "нарушает благосостояние животных и ущемляет права людей на здоровую окружающую среду".

Перед началом боев возле крупнейшей мировой арены Plaza México собрались около 300 человек чтобы выразить свой протест. Они держали плакаты, били в барабаны и выкрикивали "Убийцы!", "Площадь рухнет!", "Коррида – это садизм!", "Пытки – это не культура!".

Первая коррида в Мехико с 2022 года очень заинтересовала зрителей. Сторонники боев быков радостно приветствовали на арене первого тореадора возгласами "Да здравствует свобода!". В первой корриде за 1,5 года приняли участие шесть быков. Все они погибли.

Напомним, в мае 2022 года местный суд решил прекратить корриду на арене Plaza México, которая является крупнейшей в мире. Однако в декабре 2023 года Верховный суд государства отменил это решение на время рассмотрения дела. Теперь в судебном порядке должны найти решение, влияют ли бои на благосостояние быков и людей.

Борьба за традицию и деньги туристов

Против корриды в Мексике выступают защитники животных. В то же время бизнесмены, владельцы ранчо и фанаты боев утверждают, что запрет корриды нарушает их права. Также они отмечают, что запрет боев с быками заберет у граждан тысячи рабочих мест.

Коррида приносит Мексике значительные доходы от любителей традиционных боев и туристов. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предлагает провести референдум по этому вопросу.

Пик протестов против корриды в мире пришелся на 2018 год. Тогда в Испании прошли массовые акции с требованием прекратить бои с быками. В том году в протестах приняли участие более 40 тысяч неравнодушных. Сейчас в стране коррида законна, но ее запретили отдельные города.

По данным Humane Society International в мире ежегодно в боях погибают около 250 000 быков.