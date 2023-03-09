На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску для автомобілів
Між Україною та Румунією посили пропускну спроможність пасажирів. У Чернівецькій області з'явився ще один автомобільний пункт пропуску.
Йдеться про пункт пропуску для автомобілів "Дяківці – Раковець". Крім цього, раніше ми писали, що на Закарпатті також відкрили пропускний пункт на кордоні з Румунією, який повинен допомогти впорядкувати міжнародне залізничне сполучення.
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На кордоні з Румунією запрацював пункт пропуску "Дяківці – Раковець"
Новий перехід працює цілодобово. Перетнути українсько-румунський кордон у пункті "Дяківці – Раковець" за добу може до 300 автомобілів, 10 автобусів та 1550 осіб, в тому числі 500 пішоходів.
Передбачено шість смуг руху для оформлення автомобілів та окрема – для осіб, які перетинають кордон пішки. З часом через цей пункт контролю планують пропускати й вантажівки.
Румунія з перших моментів повномасштабного неправомірного вторгнення Росії була поруч з українським народом, аби зменшити його наслідки. Ми прийняли 3,5 мільйона громадян, які намагалися через Румунію потрапити в інші країни та 108 тисяч українців, які залишилися зараз в Румунії і Уряд Румунії турбується про їхню долю. Румунія готова і надалі підтримувати Україну,
– зазначив Голова Канцелярії Прем’єр-міністра Румунії Мірча Абрудян.
На сьогодні для виїзду в Румунію працюють 7 пунктів пропуску
- "Дяківці – Раковець"
- "Солотвино – Сігету Мармацієй"
- "Порубне – Сірет"
- "Дякове – Халмеу"
- "Красноїльськ – Вікову де Сус"
- "Рахів – Ділове"
- Вадул-Сірет – Вікшани".