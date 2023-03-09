Речь идет о пункте пропуска для автомобилей "Дьяковцы – Раковец". Кроме того, ранее мы писали, что на Закарпатье также открыли пропускной пункт на границе с Румынией, который должен помочь упорядочить международное железнодорожное сообщение.

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На границе с Румынией заработал пункт пропуска "Дяковцы – Раковец"

Новый переход работает круглосуточно. Пересечь украинско-румынскую границу в пункте "Дьяковцы – Раковец" в сутки может до 300 автомобилей, 10 автобусов и 1550 человек, в том числе 500 пешеходов.

Предусмотрены шесть полос движения для оформления автомобилей и отдельная – для лиц, пересекающих границу пешком. Со временем через этот пункт контроля планируют пропускать и грузовики.

Румыния с первых моментов полномасштабного неправомерного вторжения России была рядом с украинским народом, чтобы уменьшить его последствия. Мы приняли 3,5 миллиона граждан, пытавшихся через Румынию попасть в другие страны и 108 тысяч украинцев, оставшихся сейчас в Румынии и правительство Румынии заботится об их судьбе. Румыния готова и дальше поддерживать Украину,

– отметил Председатель Канцелярии Премьер-министра Румынии Мирча Абрудян.

На сегодня для выезда в Румынию работают 7 пунктов пропуска.