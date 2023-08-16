Зручний перетин кордону: між Україною та Румунією з'явиться новий пункт пропуску

Уряди України та Румунії домовились про відкриття нового міжнародного пункту пропуску. Обидві країни схвалили проєкт угоди.

Новостворений пункт пропуску на українсько-румунському кордоні буде між селищем Біла Церква (Закарпатська область, Україна) та містечком Сігету Мармацієй (Румунія). Їх розділяє річка Тиса.

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Де можна перетнути кордон із Румунією

Коли запрацює новий пропускний пункт "‎Біла Церква – Сігету Мармацієй" поки невідомо. На сьогодні для виїзду в Румунію працюють такі пункти пропуску:

"Дяківці – Раковець";

"Солотвино – Сігету Мармацієй";

"Порубне – Сірет";

"Дякове – Халмеу";

"Красноїльськ – Вікову де Сус";

"Рахів – Ділове";

"‎Вадул-Сірет – Вікшани".

Останнім із них запрацював автомобільний пункт "Дяківці – Раковець" у Чернівецькій області. Його відкрили навесні. Перехід працює цілодобово. Перетнути українсько-румунський кордон у пункті "Дяківці – Раковець" за добу можуть до 300 автомобілів, 10 автобусів та 1 550 осіб, в тому числі 500 пішоходів. З часом через цей контрольний пункт планують пропускати й вантажівки.

Також для покращення логістики з державами ЄС до пунктів пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" та "‎Порубне – Сірет" побудували тимчасовий міст. 120-метрова переправа на Буковині проходить через річку Прут. Це один із найдовших тимчасових мостів, зведених після повномасштабного вторгнення.

Черги на українсько-румунському кордоні

Через активний туристичний сезон на пунктах пропуску між Україною та Румунією на Буковині фіксують збільшення кількості авто. Більшість людей їдуть через пункт пропуску "Порубне", через це там деколи утворюються незначні черги. Але критичної ситуації зі кількагодинними затримками не спостерігається.

Щодня через "‎Порубне" в середньому їдуть приблизно 100 автобусів та 1 300 легковиків. Значно менше через "‎Красноїльськ" – близько 10 автобусів та 400 легковиків. Пікові навантаження припадають на період з 10:00 до 18:00, а у нічний час черг на цих пунктах пропуску немає.

Стежити за ситуацією на українсько-румунському кордоні можна наПрикордонники оновлюють інформацію щодня.