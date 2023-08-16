Українці в фейсбук-пабліку про перетин кордону з Польщею розповіли, що останнім часом польські прикордонники посилили перевірки. Нібито вони не дозволяють ввозити продукти, які українці беруть, щоб поїсти в дорозі.

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Прискіпливий огляд

У дописі користувачка розповіла про досвід, коли під час перевірки прикордонники викидали всі овочі та фрукти. За її словами, не дозволили провезти навіть одне яблуко.

Їдете до Польщі з дитиною, не забудьте її добре нагодувати перед в'їздом на польську сторону. Польський митник забере не лише бутерброди з шинкою, а й фрукти та іншу їжу. Навіть за одне яблуко можна отримати штраф,

– попереджають у фейсбуці.

Інші українці коментують, що суворий підхід на 100% залежить від прикордонника на зміні. І запевняють, що у них нічого ніколи не забирали.

Я їжджу регулярно з 2018 року, були випадки коли пропускали з будь-чим, а були випадки, що один бутерброд чи одне яблуко викидали на вимогу прикордонників. Раз із салом пропустять, а можуть і на одне яблуко сказати "не можна",

– ділиться досвідом одна з дописувачок.

Загалом офіційні правила ввозу продуктів до ЄС не забороняють брати невелику кількість їжі з собою. Тільки не варто брати м'ясні продукти та молочку.

Що можна провозити до Польщі?

До списку дозволених продуктів і речей входять:

Цигарки — 2 пачки, електронні цигарки — 2 штуки, сигари — 10 штук, тютюн — 50 грамів.

— 2 пачки, електронні цигарки — 2 штуки, сигари — 10 штук, тютюн — 50 грамів. Алкоголь — 1 літр міцних напоїв, або 2 літри напоїв з міцністю, що не перевищує 22% об., або до 4 літрів вина, або не більше 16 літрів пива.

— 1 літр міцних напоїв, або 2 літри напоїв з міцністю, що не перевищує 22% об., або до 4 літрів вина, або не більше 16 літрів пива. Овочі, фрукти — до 5 кілограмів.

— до 5 кілограмів. Мед — до 2 літрів.

— до 2 літрів. Кава — до 500 грамів.

— до 500 грамів. Медикаменти — на седативні препарати та інші сильні ліки потрібен рецепт.

— на седативні препарати та інші сильні ліки потрібен рецепт. Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо).

— по одиниці (телефон, ноутбук тощо). Дитяче харчування — до 2 кілограмів.

— до 2 кілограмів. Риба — до 20 кілограмів, або 1 цільна, що перевищує цей встановлений ліміт.

— до 20 кілограмів, або 1 цільна, що перевищує цей встановлений ліміт. Харчування для собак та котів — до 2 кілограмів.

Увага! Категорично заборонено ввозити до Польщі м'ясні та молочні продукти, зокрема, сало. Також не можна провозити консерви. Якщо порушити правила, заборонені речі конфіскують, а людина може отримати штраф у розмірі від 50 до 1000 євро.