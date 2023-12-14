У Данії хочуть запровадити новий податок для туристів: що про це відомо

Деякі європейські країни вже у 2024 році планують запровадити новий податок для туристів. Плату за в'їзд потрібно буде здійснювати на певних популярних напрямках. Таким чином місцева влада хоче боротися із надмірним туризмом.

Зокрема, влада Копенгагена подумує запровадити новий податок у місті. Він діятиме для туристів. Але подробиць щодо нього поки що мало.

Читайте також Популярна курортна країна скасує візи для всіх відвідувачів: що сталося

У Копенгагені хочуть запровадити новий податок для туристів

Наразі обслуговування міських інфраструктур – парків, площ та інших – оплачується із податків місцевих мешканців. Але користуються ними переважно туристи. Тому з останніх хочуть почати стягувати гроші. До того ж у багатьох європейських столицях такі податки вже діють.

Коли й в якому форматі запровадять збір, наразі невідомо. Міська влада планує спершу вивчити найкращі світові практики.

Запропонований туристичний податок, попри зусилля муніципалітету окреслити його структуру, має пройти схвалення парламенту.

Копенгаген / Фото Unsplash

Де у Європі запровадять нові туристичні податки?

Понад 10 популярних туристичних напрямків Європи оголосили про введення плати за в'їзд у 2024 році. Найпопулярнішим містом, яке ввело плату за відвідування, є Венеція.

Але можуть бути сюрпризи і в інших відомих локаціях, про які не так багато розповідали у ЗМІ. То де наступного року слід готуватися платити за в'їзд чи збільшений туристичний податок – читайте за посиланням.