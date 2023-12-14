В частности, власти Копенгагена подумывают ввести новый налог в городе. Он будет действовать для туристов. Но подробностей по нему пока мало.

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В Копенгагене хотят ввести новый налог для туристов

В настоящее время обслуживание городских инфраструктур – парков, площадей и других – оплачивается по налогам местных жителей. Но пользуются ими в основном туристы. Поэтому с последних хотят начать взимать деньги. К тому же, во многих европейских столицах такие налоги уже действуют.

Когда и в каком формате будет введен сбор, пока неизвестно. Городские власти планируют сначала изучить лучшие мировые практики.

Предлагаемый туристический налог, несмотря на усилия муниципалитета определить его структуру, должен пройти одобрение парламента.

Копенгаген

Копенгаген / Фото Unsplash

Где в Европе будут введены новые туристические налоги?

Более 10 популярных туристических направлений Европы объявили о вводе платы за въезд в 2024 году. Самым популярным городом, введшим плату за посещение, является Венеция.

Но могут быть сюрпризы и в других известных локациях, о которых не так много рассказывали в СМИ. Где в следующем году следует готовиться платить за въезд или увеличенный туристический налог – читайте по ссылке.