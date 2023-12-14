В частности, власти Копенгагена подумывают ввести новый налог в городе. Он будет действовать для туристов. Но подробностей по нему пока мало.

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В Копенгагене хотят ввести новый налог для туристов

В настоящее время обслуживание городских инфраструктур – парков, площадей и других – оплачивается по налогам местных жителей. Но пользуются ими в основном туристы. Поэтому с последних хотят начать взимать деньги. К тому же, во многих европейских столицах такие налоги уже действуют.

Когда и в каком формате будет введен сбор, пока неизвестно. Городские власти планируют сначала изучить лучшие мировые практики.

Предлагаемый туристический налог, несмотря на усилия муниципалитета определить его структуру, должен пройти одобрение парламента.

Копенгаген / Фото Unsplash

Где в Европе будут введены новые туристические налоги?

Более 10 популярных туристических направлений Европы объявили о вводе платы за въезд в 2024 году. Самым популярным городом, введшим плату за посещение, является Венеция.

Но могут быть сюрпризы и в других известных локациях, о которых не так много рассказывали в СМИ. Где в следующем году следует готовиться платить за въезд или увеличенный туристический налог – читайте по ссылке.