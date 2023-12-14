Зокрема, влада Копенгагена подумує запровадити новий податок у місті. Він діятиме для туристів. Але подробиць щодо нього поки що мало.

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У Копенгагені хочуть запровадити новий податок для туристів

Наразі обслуговування міських інфраструктур – парків, площ та інших – оплачується із податків місцевих мешканців. Але користуються ними переважно туристи. Тому з останніх хочуть почати стягувати гроші. До того ж у багатьох європейських столицях такі податки вже діють.

Коли й в якому форматі запровадять збір, наразі невідомо. Міська влада планує спершу вивчити найкращі світові практики.

Запропонований туристичний податок, попри зусилля муніципалітету окреслити його структуру, має пройти схвалення парламенту.

Копенгаген / Фото Unsplash

Де у Європі запровадять нові туристичні податки?

Понад 10 популярних туристичних напрямків Європи оголосили про введення плати за в'їзд у 2024 році. Найпопулярнішим містом, яке ввело плату за відвідування, є Венеція.

Але можуть бути сюрпризи і в інших відомих локаціях, про які не так багато розповідали у ЗМІ. То де наступного року слід готуватися платити за в'їзд чи збільшений туристичний податок – читайте за посиланням.