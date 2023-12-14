Президент Кенії Вільям Руто сказав, що його уряд розробив спеціальну цифрову платформу для туристів. Вона допоможе отримувати електронний дозвіл на поїздку, тому віза просто не знадобиться.

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Кенія запровадить е-дозволи на в'їзд для відвідувачів

Цифрова платформа гарантує, що всі відвідувачі отримають електронний дозвіл на поїздку заздалегідь, замість того щоб подавати документи на візу.

Жодній людині з будь-якого куточка земної кулі більше не доведеться нести тягар подання заявки на отримання візи, щоб приїхати до Кенії,

— заявив Руто.

Індустрія туризму відіграє важливу роль в економіці Кенії, люди приїжджають по пляжний відпочинок уздовж узбережжя Індійського океану та на сафарі. Тому тепер Кенія має просте повідомлення людству: "ласкаво просимо додому!".

Найробі – столиця Кенії / Фото Unsplash

Перу збирається ввести візи для "цифрових кочівників"

Перу оголосила про плани запровадити цифрову кочову візу. Це дозволить віддаленим працівникам перебувати в країні 365 днів з можливістю продовження. Наразі громадяни ЄС можуть подорожувати до Перу за 183-денною туристичною візою.

Метою нової схеми є залучення міжнародних професіоналів до Перу, сподіваючись, що вони сприятимуть розвитку економіки країни через туризм і послуги, одночасно підтримуючи культурний обмін. Влада розраховує, що деякі відвідувачі залишаться в країні та продовжать бізнес, оновивши візу.

Подробиць наразі небагато. Відомо, що візи оформлятимуть на рік (ймовірно, з можливістю продовження). Потрібно підтвердити наявність віддаленої роботи. Фінансові пороги поки що не визначили. Віза стане доступною після того, як зміни до Закону про міграцію країни будуть врегульовані та опубліковані.

Греція теж просуває візи "digital nomads"

Одна з найдавніших держав Європи та колиска західної цивілізації, яка славиться своєю красою, райськими островами, тисячолітніми пам'ятниками та жвавими прибережними містами, закликає цифрових кочівників приїздити. Програму для них уже запустили.

Віза дозволяє неєвропейським кочівникам переселятися до країни за чіткішим і безпечнішим міграційним маршрутом. Наразі в Греції іноземцям вже було видано 1 693 DNV, що робить її дуже затребуваним місцем для дистанційної роботи в Європі.